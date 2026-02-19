Más Información
Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó al Congreso local una iniciativa para impulsar los panteones ecológicos o cementerios verdes, fomentando modelos de inhumación sustentables.
Estos espacios serían una opción innovadora y ecológica frente al modelo funerario habitual. Sus principales beneficios radican en la reducción significativa del impacto al medio ambiente, al prescindir de materiales no biodegradables, como el concreto, mármol o metales pesados, y sustancias químicas altamente contaminantes como el formaldehído, usado en el embalsamamiento.
Para la gestión de los cementerios verdes se observarán criterios mínimos de diseño y operación, tales como: fomentar prácticas libres de embalsamamiento antes de las 48 horas en áreas de inhumación verde; uso de ataúdes, urnas o sudarios biodegradables; planes de revegetación con especies nativas y árboles de bajo consumo de agua, y un registro catastral y georreferenciado de sepulturas, entre otros.
“Los panteones verdes permiten que el cuerpo vuelva al suelo mediante una descomposición natural, sin generar lixiviados tóxicos ni dañar el subsuelo”, precisa la propuesta.
