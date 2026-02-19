Tras el avance del brote de sarampión en los estados y municipios del país, el Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitará un Mega Centro de Vacunación IMSS–UNAM contra la enfermedad viral.

De acuerdo con el post compartido a través de su cuenta de Facebook, se prevé que se apliquen siete mil 500 dosis por día.

¿Cuándo y dónde acudir al Mega Centro de Vacunación de la UNAM?

El Departamento de Salud informó que la campaña de vacunación se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM (CEC), ubicado en Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán del lunes 23 de febrero al jueves 26 de febrero de 2026, con un horario de 9:00 a 17:00 horas.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

La convocatoria de vacunación realizada por el Departamento de Salud de la UNAM esta dirigida a niños y niñas de un año de edad hasta 12 años.

También está dirigida para adolescentes de 12 años en adelante y para adultos de hasta 49 años.

La institución menciona que sólo se vacunará a mayores de 49 años si son docentes o profesionales de la salud y deberán mostrar su identificación para validar su cargo.

¿Qué documentos llevar a la vacunación?

Los interesados en completar su esquema o aplicar la vacuna contra el sarampión, deberán acudir con su cartilla de vacunación.

El Departamento de Salud Pública de la UNAM realizará un Mega Centro de Vacunación contra el sarampión.

