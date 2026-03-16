El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, garantizó que los estudiantes de tercero de secundaria o que ya terminaron sus estudios en la Zona Metropolitana del Valle de México ya no tendrán que sufrir el estrés de “a ver dónde me quedo”, porque mañana martes 17 de marzo abre el registro de “Mi derecho, mi lugar”.

A través de redes sociales, el titular de la SEP aseguró que los alumnos tendrán asegurado un lugar en “la prepa de su elección”.

El registro de la plataforma “Mi derecho, mi lugar” abrirá mañana 17 de marzo y se cerrará hasta el 14 de abril de 2026, mediante la página https://www.miderechomilugar.gob.mx/.

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De acuerdo con Mario Delgado, cada estudiante decide cómo participar, por lo que solamente necesita contar con lo siguiente:

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

). Llave MX

Una cuenta de correo electrónico

Un número telefónico de contacto

“¡Se acabó el estrés de "a ver dónde me quedo”! Con #MiDerechoMiLugar, su lugar ya lo tienen asegurado en la prepa de su elección. Hoy la educación es tu derecho, no un privilegio. ¡Regístrate!”, invitó.

En un video publicado en su cuenta, Mario Delgado expresó que hacer examen para la prepa “como tu ex, eso ya quedó en el pasado”.

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“Tú ya tienes tu lugar asegurado en la preparatoria cerca de tu casa”, señaló.

Estudiantes de tercero de secundaria o que ya la terminaron en la Zona Metropolitana del Valle de México, ¡se acabó el estrés de "a ver dónde me quedo”! Con #MiDerechoMiLugar, su lugar ya lo tienen asegurado en la prepa de su elección.



🚨El registro abre mañana 17 de marzo y… pic.twitter.com/OyDNNfgN5y — Mario Delgado (@mario_delgado) March 17, 2026

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