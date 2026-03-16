Más Información

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Pase de charola de AMLO desata tensión diplomática; embajadores cruzan declaraciones

Plan B, sin Cámara definida: Monreal; dice que Sheinbaum evalúa fechas de elección judicial y revocación

Plan B, sin Cámara definida: Monreal; dice que Sheinbaum evalúa fechas de elección judicial y revocación

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala; está ligado al CJNG

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Dron cae sobre hotel en Bagdad; defensa aérea intercepta cohetes contra embajada de EU

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

El secretario de Educación Pública,, garantizó que los estudiantes de tercero de secundaria o que ya terminaron sus estudios en la Zona Metropolitana del Valle de México ya no tendrán que sufrir el estrés de “a ver dónde me quedo”, porque mañana martes 17 de marzo abre el registro de “Mi derecho, mi lugar”.

A través de redes sociales, el titular de la SEP aseguró que los alumnos tendrán asegurado un lugar en “la prepa de su elección”.

El registro de la plataforma “Mi derecho, mi lugar” abrirá mañana 17 de marzo y se cerrará hasta el 14 de abril de 2026, mediante la página .

Lee también

De acuerdo con Mario Delgado, cada estudiante decide cómo participar, por lo que solamente necesita contar con lo siguiente:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Llave MX
  • Una cuenta de correo electrónico
  • Un número telefónico de contacto

“¡Se acabó el estrés de "a ver dónde me quedo”! Con #MiDerechoMiLugar, su lugar ya lo tienen asegurado en la prepa de su elección. Hoy la educación es tu derecho, no un privilegio. ¡Regístrate!”, invitó.

En un video publicado en su cuenta, expresó que hacer examen para la prepa “como tu ex, eso ya quedó en el pasado”.

Lee también

“Tú ya tienes tu lugar asegurado en la preparatoria cerca de tu casa”, señaló.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]