La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno analiza distintos esquemas para restablecer el envío de petróleo a Cuba, luego de que Estados Unidos impusiera restricciones a los países que suministren crudo a la isla caribeña.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que México mantiene su postura de soberanía para establecer acuerdos comerciales y brindar apoyo humanitario, por lo que se exploran alternativas que permitan continuar con la cooperación energética.

“Estamos viendo distintos esquemas, vamos a informar. Vamos a ver distintas posibilidades.

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Agregó: "Y es muy importante esto, porque también la derecha se enloquece cada vez que decimos esto. Nosotros somos soberanos de tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo. Y además la ayuda humanitaria en estos momentos que está sufriendo tanto el pueblo de Cuba. Entonces estamos buscando esquemas de seguir ayudando al pueblo cubano”, afirmó.

En otro tema, la presidenta se refirió al derrame de crudo registrado en costas de Veracruz y aclaró que, de acuerdo con la información preliminar, el incidente no fue provocado por Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Cierto, no fue Pemex, esto es muy importante. El derrame no fue de Pemex”, sostuvo.

Explicó que actualmente se realiza una investigación para determinar responsabilidades, ya que el origen del derrame apunta a una embarcación privada.

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