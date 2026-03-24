La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que un grupo interdisciplinario investiga la causa del derrame de petróleo en el Golfo de México, aunque aún no se identifica a la empresa responsable.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que se trabaja en la limpieza y se enviaron más trabajadores de Pemex para atender la situación.

“La causa del derrame, tiene que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer (....). Se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores y vamos a dar un informe aquí en la mañanera de todo lo que tiene que ver con este derrame”, dijo.

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Agregó que se pidió apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y tiene que dar su propio reporte frente a una denuncia por daño ambiental.

“¿Ya se tiene identificada a la empresa responsable?”, se le preguntó.

“Todavía no se tiene identificada. Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada, entonces por eso hice el grupo interdisciplinario para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga, o fue nada más una sola ocasión”, respondió.

Explicó que el grupo interdisciplinario lo integran la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente, Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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Garantizó que ante el derrame hay apoyo para los pescadores, aunque también hay zonas en las que se puede hacer la pesca. También mencionó que se trabaja en una cuantificación de los daños económicos.

Descartó Sheinbaum Pardo que esta situación impacte en el turismo, de cara a Semana Santa 2026.

Ante un derrame en la refinería de Dos Bocas, la titular del Ejecutivo federal señaló que se trabaja con las autoridades municipales de Paraíso, Tabasco, para reubicar en una escuela, además que se da seguimiento a la salud de las y los estudiantes.

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Sobre el incendio registrado por la explosión de un vehículo en Dos Bocas, agregó que la FGR realiza sus investigaciones, aparte de la de Pemex, Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Ante denuncias de fugas de gas en distintos municipios de Tamaulipas, indicó que la ASEA cuenta con un sistema normativo bastante robusto.

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