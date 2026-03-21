En busca de prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies en México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo del 11 al 15 de marzo en siete estados del sureste del país en el que se logró recatar a un total de 138 ejemplares de vida silvestre como aves canoras y de ornato, psitácidos (loros), reptiles, arácnidos y mamíferos.

A través de un comunicado, la Procuraduría a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que las acciones se llevaron a cabo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco y se contó con la participación de 45 inspectores de Profepa y 150 elementos de seguridad de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, policías estatales y autoridades locales.

Durante el despliegue se instalaron filtros de revisión y operativos carreteros que dieron como resultado la revisión de más de 300 vehículos, embarcaciones y unidades de transporte público en puntos estratégicos. En total se recorrieron al menos 234 kilómetros en operativos y recorridos de vigilancia.

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Operativos de la Profepa en el sureste del país para combatir el tráfico de animales (20/03/2026). Foto: Profepa

¿Qué animales rescató la Profepa en cada entidad?

La Profepa compartió que las acciones derivadas de denuncias ciudadanas permitieron la identificación de irregularidades, el aseguramiento de ejemplares y la instauración de procedimientos administrativos correspondientes.

Dijo que se realizaron operativos en zonas prioritarias de cacería furtiva y recorridos en Áreas Naturales Protegidas, incluyendo vigilancia por vía terrestre y fluvial. A continuación, los resultados de cada entidad:

Campeche : Profepa atendió tres denuncias relacionadas con la posesión de ejemplares de vida silvestre, por las que se aseguró un ejemplar de coatí (Nasua narica). Se verificó el cumplimiento del Plan de Manejo de Aprovechamiento No Extractivo en un campamento tortuguero, sin detectarse irregularidades.

: Profepa atendió tres denuncias relacionadas con la posesión de ejemplares de vida silvestre, por las que se aseguró un ejemplar de coatí (Nasua narica). Se verificó el cumplimiento del Plan de Manejo de Aprovechamiento No Extractivo en un campamento tortuguero, sin detectarse irregularidades. Chiapas : Entrega voluntaria, valoración médica y reintegración a su hábitat de un mono araña y el traslado de cuatro ejemplares de guacamaya roja a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

: Entrega voluntaria, valoración médica y reintegración a su hábitat de un y el traslado de cuatro ejemplares de a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Oaxaca : En el Mercado de Abastos “Margarita Maza de Juárez”, se aseguraron 20 botellas de mezcal que contenían fauna y 34 ejemplares, entre tarántulas , escorpiones , una culebra alacranera y una coralillo , levantándose el acta correspondiente por no acreditar su legal procedencia. En el Barrio La Soledad de la Villa de Zaachila, se rescató un caracará (Caracara cheriway), que fue trasladado a una Unidad de Manejo para su valoración, resguardo y posterior liberación en su hábitat natural.

: En el Mercado de Abastos “Margarita Maza de Juárez”, se aseguraron 20 botellas de mezcal que contenían fauna y 34 ejemplares, entre , , una y una , levantándose el acta correspondiente por no acreditar su legal procedencia. En el Barrio La Soledad de la Villa de Zaachila, se rescató un caracará (Caracara cheriway), que fue trasladado a una Unidad de Manejo para su valoración, resguardo y posterior liberación en su hábitat natural. Yucatán : En Mérida y sus alrededores se aseguraron 103 ejemplares de vida silvestre que no contaban con la autorización de la Semarnat ni documentación de legal procedencia. Entre los ejemplares hay psitácidos, un venado cola blanca , una tortuga marina , un pecarí de collar, reptiles y otras especies.

: En Mérida y sus alrededores se aseguraron 103 ejemplares de vida silvestre que no contaban con la autorización de la Semarnat ni documentación de legal procedencia. Entre los ejemplares hay psitácidos, un , una , un pecarí de collar, y otras especies. Para los estados de Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, no se detectaron irregularidades ni reportaron aseguramientos precautorios de especies pese a implementar el operativo.

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