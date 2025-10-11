Más Información

El Cairo.- Tres diplomáticos qataríes murieron en una volcadura vehicular cuando se dirigían al resort del mar Rojo de Sharm el-Sheikh en , informaron funcionarios de salud.

Dos diplomáticos más resultaron heridos cuando su vehículo volcó a unos 50 kilómetros (31 millas) de Sharm el-Sheikh, indicaron los funcionarios.

Los diplomáticos, que formaban parte del equipo de protocolo de Qatar, viajaban a la ciudad antes de una cumbre de alto nivel que celebra un alto el fuego en la guerra entre , señalaron los funcionarios. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para informar a los medios.

Qatar medió el alto el fuego junto con Egipto y Estados Unidos. Turquía también se unió a las negociaciones a principios de este mes en Sharm el-Sheikh, que culminaron con un alto el fuego y la liberación de rehenes y cientos de prisioneros palestinos.

Sharm el-Sheikh albergará la cumbre que será copresidida por el presidente egipcio Abdul Fatá El Sisi y su homólogo estadounidense , según un comunicado de la presidencia egipcia.

El comunicado indicó que más de dos docenas de mandatarios mundiales, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y el secretario general de Naciones Unidas António Guterres, asistirán a la cumbre.

