A más de un mes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, afirmó que las víctimas tienen “toda la libertad” de escoger un abogado o asesor privado si así lo consideran, en tanto que desde la FGJ-CDMX se les seguirá dando acompañamiento.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, la fiscal afirmó que las víctimas -no sólo de este caso, sino en general- tienen libertad de expresarse en público y privado sobre los casos de los que son parte.

“Tienen toda la libertad de escoger, si ellos quieren un abogado o asesor privado, que desde la Fiscalía, de todas maneras los vamos a acompañar y que vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que se tomen; de ninguna forma, desde la fiscalía queremos limitar lo que se pueda decir sobre este caso”, dijo.

Tras recordar que se iniciarán con las mediaciones correspondientes para dar paso a los acuerdo reparatorios para las víctimas, Alcalde Luján aseguró que es obligación del órgano de justicia proponer un monto de reparación del daño que sea integral y justo, sin que esto logre reparar todas las afectaciones que dejó la explosión, que van desde daños psicológicos hasta pérdidas humanas.

Bertha Alcalde. Foto: Especial

“Ningún monto al final, va a lograr reparar el daño tan terrible, por las pérdidas humanas, por las lesiones, los daños psicológicos que generó este terrible accidente, pero nuestra obligación es poder llegar a un monto, o proponer –porque al final la decisión la toman las partes– un monto de reparación del daño integral y justo; y eso implica la realización de distintos actos de investigación, relacionados con periciales en psicología. Poder determinar los daños, no nada más físicos, sino psicológicos, eso implica periciales”, señaló.

Por otro lado, explicó que el equipo de trabajo social de la FGJ-CDMX trabaja en la identificación de niñas y niños huérfanos a raíz de la tragedia -que dejó 31 personas fallecidas-, información que se integrará dentro del plan de reparación del daño.

“Estamos identificando cómo se integran las familias, qué personas dependían económicamente de las personas que fallecieron, de las lesionadas; entre ellas, los niños, las niñas, huérfanos: y dentro del plan de reparación que se propondrá, está eso integrado”, dijo.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que la Ciudad de México tiene una Fiscalía que no se pone del lado de la empresa sino de las víctimas, y reiteró el compromiso de su administración de apoyar a los afectados en la reparación integral del daño.

“Hay quienes tienen abogados privados; hay quienes tienen abogados que han aceptado que sea de la Fiscalía. Y aquí tenemos una Fiscalía que no se pone del lado de la empresa, sino que se pone del lado de las víctimas”, dijo.

