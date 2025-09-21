El artista Javier Silva Pérez (San Luis Potosí, 1991) presenta en la galería Cromática una serie de fotografías que ha tomado en su día a día en los últimos cinco años.

Silva Pérez, quien ha expuesto en la Casa Manuel Álvarez Bravo y en la librería Chino, ahora presenta “Septiemble”, un nostálgico diario fotográfico, donde el creador captura instantes íntimos desde sus pasteles de cumpleaños, paseos, amigos y hasta su preparación para una cirugía de corazón. El título proviene de un cabezal de un diario amarillista que se publicó cuando oficialmente se mudó a la Ciudad de México.

Las 110 fotos que conformaban la muestra se han ido retirando de la galería a lo largo de dos semanas, como una representación de la memoria y su carácter efímero.

“Septiemble”, proyecto fotográfico. Foto: Javier Silva Pérez, cortesía

"Septiemble", proyecto fotográfico. Foto: Javier Silva Pérez, cortesía

“Fotografío mi vida, lo que me rodea. Fotografío para no olvidar” afirma el fotógrafo, quien aclara que aunque no son fotos montadas, tampoco fotografía al azar.

“Tengo un anhelo del pasado, lo veo como una debilidad mía estar pensando en lo que fue. Hay que estar en el presente y voltear mucho para atrás te hace no seguir”, comenta Silva, quien también es pintor, sobre este impulso por “agarrarse al presente”.

Las fotos están a la venta y no son reimpresas, por lo que al ser adquiridas, no se rellena la muestra y la galería va quedando vacía: “La exposición va sobre soltar el pasado, la memoria, la belleza que vi y la emoción que en algún momento sentí”.

Hoy es el último día para visitar la exposición, hasta las 18 horas, en la galería Cromática (Av. Amatlán 37, col. Condesa).

