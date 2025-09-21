Más Información
El artista Javier Silva Pérez (San Luis Potosí, 1991) presenta en la galería Cromática una serie de fotografías que ha tomado en su día a día en los últimos cinco años.
Silva Pérez, quien ha expuesto en la Casa Manuel Álvarez Bravo y en la librería Chino, ahora presenta “Septiemble”, un nostálgico diario fotográfico, donde el creador captura instantes íntimos desde sus pasteles de cumpleaños, paseos, amigos y hasta su preparación para una cirugía de corazón. El título proviene de un cabezal de un diario amarillista que se publicó cuando oficialmente se mudó a la Ciudad de México.
Lee también: Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec
Las 110 fotos que conformaban la muestra se han ido retirando de la galería a lo largo de dos semanas, como una representación de la memoria y su carácter efímero.
“Fotografío mi vida, lo que me rodea. Fotografío para no olvidar” afirma el fotógrafo, quien aclara que aunque no son fotos montadas, tampoco fotografía al azar.
Lee también: Vuelve la obra teatral “Testosterona”, pero ahora a escenarios “inusuales”
“Tengo un anhelo del pasado, lo veo como una debilidad mía estar pensando en lo que fue. Hay que estar en el presente y voltear mucho para atrás te hace no seguir”, comenta Silva, quien también es pintor, sobre este impulso por “agarrarse al presente”.
Las fotos están a la venta y no son reimpresas, por lo que al ser adquiridas, no se rellena la muestra y la galería va quedando vacía: “La exposición va sobre soltar el pasado, la memoria, la belleza que vi y la emoción que en algún momento sentí”.
Hoy es el último día para visitar la exposición, hasta las 18 horas, en la galería Cromática (Av. Amatlán 37, col. Condesa).
melc