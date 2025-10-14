Más Información

Guayaquil. Una persona falleció y otras dos han resultado heridas este martes tras la explosión de un vehículo en los exteriores de un centro comercial, ubicado en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de , según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

El hecho se produjo sobre las 18:30 hora local, y en videos que se han viralizado en redes sociales se puede observar cómo una camioneta explota segundos después de que comienza a .

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuaba todos los edificios que están en la zona.

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

desa/mgm

