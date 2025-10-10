A un mes de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que ya se cubrió el total de los apoyos que brindó la administración capitalina a las familias de los afectados.

En conferencia de prensa, Brugada Molina precisó que se les entregó un segundo apoyo a todas las familias que fue de los mismos montos que el apoyo inicial que anunció un día después de la explosión.

“Ya se cubrió el total de todos los apoyos a todas las familias; a los familiares o a las víctimas que resultaron afectadas. Es el segundo apoyo que da el gobierno, que es de la misma cantidad que el primero, porque sabemos que, como dijimos, mientras se resuelva el tema, que esperamos que sea lo más pronto posible en la cuestión jurídica de reparación del daño al que me refería, pues que ellos puedan tener cómo apoyarse en este tiempo”, dijo.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

De acuerdo con el gobierno capitalino, se entregaron apoyos de 20 mil pesos a familiares de personas que están hospitalizadas y de 50 mil pesos en los casos de personas fallecidas.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina reiteró el apoyo, solidaridad y empuje, para garantizar que haya restitución y que los afectados puedan tener una atención integral tras los hechos del pasado 10 de septiembre.

“Reiteramos a un mes, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro empuje, para garantizar que haya restitución; que los afectados, que las víctimas, puedan tener una atención integral a sus afectaciones, de lo que sucedió. Entonces, vamos empujando hacia allá”, dijo.

