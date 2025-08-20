Más Información

Fracasa proyecto de Reyes Rodríguez para anular elección judicial; Tribunal Electoral avala triunfo de ministros de la Corte

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Lenia Batres acusa difamación sobre sus gastos y declaración fiscal; “aunque les moleste, seguiré siendo austera”, dice

Al menos 13% de los mexicanos ha sido víctima de robo de identidad tras el uso indebido de sus datos personales y 37% de las computadoras utilizadas para procesar ha enfrentado intentos de infección por malware.

Así lo revela un reciente estudio de la compañía de ciberseguridad , que advierte sobre los crecientes riesgos asociados al uso de datos biométricos en contextos digitales y físicos.

Estas características personales —como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris o voz— se han integrado de manera acelerada a trámites de , accesos a oficinas, dispositivos móviles, servicios financieros y plataformas digitales.

Sin embargo, su creciente adopción viene acompañada de un riesgo clave: a diferencia de una contraseña, si los datos biométricos se filtran, no pueden ser modificados, lo que deja a las víctimas expuestas de forma permanente.

“La biometría está cambiando la manera en que validamos nuestra identidad. Hoy se usa para acceder a oficinas y hasta para hacer pagos. Pero su adopción también plantea nuevos ”, explicó María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad y análisis de la empresa para América Latina en Kaspersky.

Además, más de la mitad de los mexicanos desconfía del uso del reconocimiento facial o escáneres oculares para autenticar su identidad en servicios como la banca digital, señala la especialista.

En este sentido, tanto usuarios como organizaciones deben fortalecer sus medidas de protección para evitar que esta tecnología, diseñada para dar mayor seguridad, termine siendo vulnerada.

La institución compartió una serie de recomendaciones para que manejan este tipo de información:

Para usuarios:

  • Revisa la política de privacidad antes de compartir tus datos
  • Solo registra tu biometría en plataformas oficiales y seguras
  • Usa autenticación multifactor: combina biometría con contraseñas o códigos de verificación
  • Mantén tus dispositivos actualizados y protegidos con soluciones de ciberseguridad confiables
  • Sospecha de apps o sitios que pidan tu biometría sin explicación

Para organizaciones:

  • Limita la conexión de sistemas biométricos a internet
  • Capacita al personal que maneja estos sistemas
  • Realiza auditorías y pruebas de seguridad frecuentes
  • Informa claramente a los usuarios cómo se usan y protegen sus datos
  • Implementa tecnologías especializadas para proteger esta información sensible

Kaspersky enfatizó que proteger los datos biométricos es una responsabilidad compartida. Tanto usuarios como empresas deben tomar medidas activas para garantizar que esta tecnología, pensada para facilitar la vida, no se convierta en un riesgo.

