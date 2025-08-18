El expresidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, aseguró que México se encuentra en el proceso para desarrollar un sistema de pagos digitales incluyente, muy parecido al país sudamericano, Pix, que prácticamente es utilizado por toda su población.

En entrevista con El Universal, el especialista resaltó el papel de Pix, el sistema de pago brasileño, el cual tuvo un crecimiento acelerado, alcanzando desde la población no bancarizada hasta los pequeños negocios, acelerando el surgimiento de micro y pequeñas empresas.

“En términos de números se han creado más o menos tres millones de empresas por el tema de ser capaz de hacer negocios con Pix. Creemos que sí hay un papel importante en un buen sistema de hacer bancarización. En México está acelerando, pero la verdad es que Brasil lo ha hecho más rápido, pero creemos que México tiene todas las condiciones de hacer un sistema que tenga las mismas características”, dijo.

Campos Neto dijo que en el desarrollo de Pix, cuya planeación comenzó en 2018, tuvo pláticas con el exgobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ya que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), se consideraba entonces ya muy avanzado y sirvió de referencia para el desarrollo del sistema de pagos brasileño.

“México estaba mucho más adelantado que Brasil porque SPEI tenía mucho más tiempo y nosotros todavía no teníamos una vía como SPEI, entonces empezamos de cero.

Es una cuestión de acertar algunos puntos y yo creo que México tiene todas las condiciones para tener una bancarización muy grande y un sistema de pagos que va a crecer mucho”, resaltó.

Foto: Archivo/El Universal

Posible, crecer más en México, dice exfuncionario brasileño

Roberto Campos Neto, quien a partir de julio pasado se desempeña vicepresidente y director global de políticas públicas de Nubank, resaltó que la firma financiera crecerá aún más en México, luego de alcanzar más de 12 millones de clientes, ante su modelo que ha llevado crédito y captación a la población menos bancarizada, algo similar a lo que le ocurrió a la firma en Brasil.

“Creemos que tenemos un modelo de crédito y modelo de servicios para la base, que tiene una clara ventaja comparativa con los bancos más grandes, que tiene un costo más bajo y una experiencia digital de calidad mejor. Es un modelo que es replicable, pero también entendiendo que México no es Brasil y que hay muchas cosas distintas en la forma de hacer negocio, en la forma de intermediación financiera”, detalló.

De igual forma, detalló que se mantienen los planes de expandir a Nu a otros mercados, en medio del fuerte crecimiento que están teniendo en México y el buen desempeño que la firma ha logrado en Colombia, en medio del proceso de digitalización que se vive en Latinoamérica.

“Vamos expandir en América Latina, pero hay una tendencia muy clara de acceder a sistemas de pagos más eficiente. En algún momento va a tocar gran parte de los países, una apertura de datos más clara y ahí algunos sitios se va a llamar open bank, en otros va a ser open finance como Brasil, pero yo creo que en algún momento vamos tener ahí una mezcla de una vía de pagos más eficiente, más digital, más instantánea, junto con este ecosistema de datos, donde la gente va a poder elegir abrir sus datos, tener servicios más a la medida y precios mejores de servicios más segmentados”, dijo.

desa/mgm