Israel anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia, una república que se separó de Somalia y que hasta ahora no había sido reconocida por ningún otro país.

Este territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), situado en el extremo noroeste de Somalia, es considerado desde ahora como "un Estado independiente y soberano", según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como "Irro", saludó de inmediato "un momento histórico".

Esta fotografía, tomada el 7 de noviembre de 2024, muestra una vista general de la ciudad de Hargeisa, capital y mayor ciudad de la autoproclamada República de Somalilandia. El 26 de diciembre de 2025, el presidente de Somalilandia celebró el anuncio de Israel de reconocer su condición de Estado y afirmó que la decisión marcaba el inicio de una "alianza estratégica". Foto: AFP

Somalilandia se segregó y declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Desde entonces funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por la insurgencia islamista de Al Shabab y por conflictos políticos crónicos.

Hasta ahora no había sido reconocida por ningún país, lo que la mantenía en cierto aislamiento político y económico, pese a su ubicación estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.

