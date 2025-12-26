Más Información
“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz
Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa
Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos
Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda
Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores
Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa
Israel anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia, una república que se separó de Somalia y que hasta ahora no había sido reconocida por ningún otro país.
Este territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), situado en el extremo noroeste de Somalia, es considerado desde ahora como "un Estado independiente y soberano", según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como "Irro", saludó de inmediato "un momento histórico".
Lee también Hombre palestino mata a 2 personas en ataque con coche y cuchillo en Israel; Ejército ordena responder "con contundencia e inmediatez"
Somalilandia se segregó y declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.
Desde entonces funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por la insurgencia islamista de Al Shabab y por conflictos políticos crónicos.
Hasta ahora no había sido reconocida por ningún país, lo que la mantenía en cierto aislamiento político y económico, pese a su ubicación estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]