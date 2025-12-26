Más Información

Operan en México agentes de seguridad de 14 países: Cancillería

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

“No hay ni señas de la casa, todo se destruyó”, relata Genaro Montiel, quien duerme en la calle por inundación en Veracruz

Belinda acaparó las miradas en 2025

Los Cowboys encuentran su regalo

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Desaparecen 3 estudiantes en Acapulco; tras bloqueo de familiares, autoridades se comprometen a realizar búsqueda

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Llega a Texas el padre del menor fallecido en accidente aéreo de la Semar; va por el cuerpo de su hijo y a ver a su esposa

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Desaparecen seis jóvenes procedentes del norte

anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia, una república que se separó de y que hasta ahora no había sido reconocida por ningún otro país.

Este territorio, del tamaño de Uruguay (175.000 km²), situado en el extremo noroeste de Somalia, es considerado desde ahora como "un Estado independiente y soberano", según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, .

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conocido como "Irro", saludó de inmediato "un momento histórico".

Esta fotografía, tomada el 7 de noviembre de 2024, muestra una vista general de la ciudad de Hargeisa, capital y mayor ciudad de la autoproclamada República de Somalilandia. El 26 de diciembre de 2025, el presidente de Somalilandia celebró el anuncio de Israel de reconocer su condición de Estado y afirmó que la decisión marcaba el inicio de una "alianza estratégica". Foto: AFP
Somalilandia se segregó y declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Desde entonces funciona de manera autónoma y se distingue por una relativa estabilidad en comparación con Somalia, afectada por la insurgencia islamista de Al Shabab y por conflictos políticos crónicos.

Hasta ahora no había sido reconocida por ningún país, lo que la mantenía en cierto aislamiento político y económico, pese a su ubicación estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el canal de Suez.

