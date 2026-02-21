Donald Trump le manda un mensaje a Cristiano Ronaldo: "Eres el mejor de todos los tiempos"

Más Información

En los últimos meses, la relación de amistad entre , presidente de los Estados Unidos, y el futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, ha levantado sospechas por algunos aficionados conspiranoicos que creen que la selección lusitana podría verse favorecida en el Mundial 2026.

Hace unos meses, el futbolista del Al Nassr viajó a Estados Unidos para formar parte de un evento en la como invitado especial de Donald Trump, quien antes había recibido un jersey autografiado por el 'Bicho'.

No es ningún secreto que Trump y Ronaldo son amigos, y en repetidas ocasiones se han halagado. Sin embargo, el mandatario estadounidense volvió a dedicarle un video con un mensaje especial.

"Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos. Te necesitamos en Estados Unidos, apúrate. Te necesitamos rápido", dijo Donald Trump en un video viralizado en redes sociales. Al final del mismo, una secuencia hecha con inteligencia artificial los muestra a los dos dominando un balón.

Este mensaje no especifica si se refiere a que desea verlo como jugador en la Major League Soccer, que empieza este sábado, o si se refiere al comienzo de la Copa del Mundo.

El campeón vigente de la MLS es el Inter Miami de Lionel Messi. Trump, buscaría tener a los dos mejores jugadores en su país.

