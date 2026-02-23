Legisladores en Estados Unidos elogiaron la operación del domingo en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Linsey Graham, senador republicano y una de las voces a favor de que las fuerzas estadounidenses intervinieran en la lucha contra el narco en México, publicó en X que “la eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es un duro golpe para los cárteles de la droga y los traficantes de personas mexicanos. Este hombre malvado estaba en la cima de una cadena alimentaria enferma, y la insistencia del presidente [Donald] Trump en que debemos hacer frente con valentía a las amenazas de los cárteles está dando sus frutos”.

El senador dijo que el que México optara por “colaborar con el presidente Trump para acabar con este hombre malvado fue la decisión correcta e inspira confianza”.

Lee también Reportan muerte de “El Mencho” en operativo, fuentes federales confirman el deceso

Insistió en que “los cárteles de la droga que operan en México son una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país. Tienen demasiada influencia en la política mexicana, y es hora de luchar contra ellos de forma más directa. Cuando se trata de proteger nuestra frontera, proteger a Estados Unidos del envenenamiento por fentanilo y acabar con el flagelo del tráfico de personas, nadie ha hecho un mejor trabajo que el presidente Donald J. Trump”.

También envió un mensaje a los cárteles mexicanos: “hay un nuevo sheriff en Estados Unidos”.

Por su parte, la representante republicana María Elvira Salazar aplaudió “la exitosa operación que eliminó a El Mencho y asestó un duro golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”. Dijo que ello “demuestra que la estrecha coordinación entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y México funciona”.

Lee también El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Subrayó que “destruir estas organizaciones terroristas que envenenan y matan a estadounidenses hace que nuestra nación sea más segura, desarticula sus redes de tráfico y envía un mensaje inequívoco: los perseguiremos y los desmantelaremos”.

El representante Dan Crenshaw afirmó que “este es el comienzo de la guerra contra el cártel más violento y desquiciado de México: El Cártel Jalisco Nuevo Generación. O CJNG”.

Dijo que aunque la atención se había centrado en el cártel de Sinaloa, “ahora es necesario volver a centrar la atención en el CJNG”.

Lee también Un helicóptero derribado y atentados fallidos contra Harfuch y Gómez Leyva; los golpes del CJNG bajo el liderazgo de “El Mencho”

Advirtió que el CJNG que encabezaba el Mencho se parece más a la organización terrorista Estado Islámico (ISIS) “que a la mafia. Son despiadadamente violentos y actualmente aterrorizan a todo México para intimidar al gobierno y que vuelva a someterse. El Congreso debe prestar atención. He redactado una docena de proyectos de ley para apoyar nuestros esfuerzos militares, de inteligencia y policiales en México. Es hora de que las comisiones los aprueben”.

Según Crenshaw, “por fin tenemos un socio sólido con el que trabajar en el gobierno mexicano. Por fin estamos centrando enormes esfuerzos de recopilación de inteligencia en los cárteles. Por fin estamos enfrentándonos a ellos. No terminará pronto. Pero ya era hora de empezar”.

This is the beginning of the war against the most violent and deranged cartel in Mexico: El Cartel Jalisco Nuevo Generación. Or CJNG. Their leader “El Mencho” was killed today in a raid by Mexican Special Forces using US intelligence. These elite forces train with us regularly.… pic.twitter.com/UF30NPRFrK — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) February 23, 2026

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss