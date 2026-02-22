Fecha simbólica para el Cártel de Sinaloa; así fue la recaptura de “El Chapo” Guzmán un 22 de febrero de 2014

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, se da en una fecha simbólica para la organización criminal sinaloense, pues recuerda la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el hombre más buscado dentro y fuera de México, un 22 de febrero, pero de 2014, como producto de una operación en la que se trabajó durante varios meses.

Luego de 13 años de persecución por parte de las autoridades mexicanas, en un operativo de precisión de la Secretaría de Marina (Semar) en Mazatlán, Sinaloa, Guzmán López fue detenido y trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fue alrededor de las 10:00 horas que una alerta noticiosa de la agencia Associated Press anunció que un alto funcionario de Estados Unidos confirmaba el arresto del líder del Cártel de Sinaloa.

Poco más tarde, cerca de las 13:00 horas, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa felicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto en Twitter ante las versiones de la captura, hecho que confirmaría más tarde el propio mandatario mexicano por la misma vía.

La defensa del capo argumenta que fue detenido de manera ilegal en Sinaloa el 22 de febrero de 2014, por lo que ha pedido anular el juicio en México por los delitos de posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército (ARCHIO EL UNIVERSAL)

La ingeniería de los túneles: El sistema de escape que retrasó la captura en 2014

En un escenario preparado en el hangar de la Secretaría de Marina (Semar), el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó que la detención del narcotraficante se llevó a cabo a las 06:40 horas en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por parte de la Semar y sin que se disparara un sólo tiro.

Murillo Karam, acompañado por el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Armada de México; el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz, dio a conocer que a “El Chapo” se le detuvo en compañía de otra persona, identificada como Carlos Manuel Hoo Ramírez.

Durante su mensaje que duró menos de cinco minutos, Murillo Karam justificó que las autoridades mexicanas oficializaron la captura pasada el mediodía, porque se quiso tener certeza total de que el detenido era realmente “El Chapo” Guzmán.

“Preferimos tener una plena identificación y ya los peritos de la Procuraduría lo hicieron: está identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos”, dijo.

Además, explicó que la detención fue producto de una operación que se trabajó durante varios meses entre todas las instancias de seguridad del gobierno federal que laboraron de manera coordinada y con información que fue proporcionada por agencias estadounidenses.

Identificación total y el saldo de la operación de inteligencia

Agregó que los momentos definitivos para la captura se dieron entre el 13 y 17 de febrero de 2014, cuando se localizaron algunos domicilios en los que el narcotraficante acostumbraba a estar.

“En alguno de ellos (de los domicilios) lo que dificultó la detención es que se encontró que estaban conectados por medio de túneles con siete casas, ubicadas no sólo por túneles, sino utilizando el propio drenaje de la ciudad”, expuso.

Añadió que las puertas de las casas que intervino la autoridad estaban reforzadas con acero, lo que hizo que se retardara la entrada de los elementos de seguridad y permitió que el líder del Cártel de Sinaloa escapara.

En ese sentido, destacó que hubo varios momentos en los que Guzmán Loera pudo haber sido detenido, pero se mantuvo la prudencia para evitar realizar la aprehensión en lugares donde ciudadanos pudieron haber salido afectados.

“Preferimos no poner en riesgo a la ciudadanía y esperar el momento más adecuado, que justamente es el que se dio en el momento en que, con una enorme eficiencia y sin un sólo disparo, los elementos de la Marina lograron la detención”, externó.

Asimismo, detallo que en paralelo a la captura de “El Chapo” se detuvo a 13 personas y se decomisaron 97 armas largas y 36 cortas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos, entre ellos 19 blindados, 16 casas y cuatro ranchos.

