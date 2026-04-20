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Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, esta mañana llegó a Palacio Nacional Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Acompañado del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Greer se declaró feliz por estar en México para reunirse con Sheinbaum, en el marco de las negociaciones del T-MEC.
“Estamos felices de recibirlo, va a tener una conversación con la Presidenta. Esto para México es muy buena señal, vamos a estar trabajando en las conversaciones sobre el Tratado”, dijo el secretario de Economía.
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En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que en su reunión con Jamieson Greer se planteará que el interés de México en la revisión del T-MEC es que Estados Unidos revise el tema de los aranceles a acero, aluminio y automóviles.
“Es el avance del diálogo que hemos tenido con relación al T-MEC, algunas propuestas específicas que vamos a presentar, que se presentaron en la última reunión que fue en Washington, es lo relacionado con (los aranceles) al acero, el aluminio y los automóviles. No quisiera avanzar mucho más hasta no tener la reunión”, señaló.
“Nos importa mucho el tema del acero, del aluminio y los automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo, más allá que la propia negociación, que se tome en cuenta. Nosotros queremos que permanezca el tratado con unas mejoras, en esencia es una revisión”.
Después de hora y media, Greer salió de Palacio Nacional acompañado del secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; el embajador Ronald Johnson; y Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial.
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