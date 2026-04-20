Nueva York.— A partir de hoy las empresas podrán exigir reembolsos por los aranceles que el presidente Donald Trump impuso y que luego fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema.

Importadores y sus agentes aduanales podrán empezar a solicitar reembolsos a través de un portal en línea a partir de las 8 de la mañana, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que administra el sistema.

Es el primer paso de un proceso complicado que también podría, con el tiempo, derivar en reembolsos para consumidores a quienes se les cobró parte o la totalidad de los aranceles sobre productos que se les enviaron desde otros países.

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Las empresas deben presentar declaraciones en las que enumeren los bienes por los que, en conjunto, aportaron miles de millones de dólares en impuestos a la importación que el tribunal posteriormente anuló. Si la CBP aprueba una reclamación, el reembolso tardará entre 60 y 90 días en emitirse, indicó la agencia.

Sin embargo, el gobierno prevé procesar los reembolsos por fases, enfocándose primero en los pagos más recientes. Cualquier cantidad de factores técnicos y cuestiones de procedimiento podría retrasar la solicitud de un importador, por lo que cualquier reembolso probablemente tardará un poco.

En una decisión de seis a tres, la Corte Suprema determinó el 20 de febrero que Trump usurpó el papel del Congreso en abril pasado cuando impuso aranceles a casi todos los demás países, citando el déficit comercial como una emergencia nacional que justificaba invocar una ley de poderes de emergencia de 1977: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

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Aunque el tribunal no abordó los reembolsos en su fallo, un juez del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos determinó el mes pasado que las empresas sujetas a aranceles de la IEEPA tenían derecho a recibirlos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló en documentos judiciales que más de 330 mil importadores pagaron un total de aproximadamente 166 mil millones de dólares por más de 53 millones de envíos.

No todas esas órdenes califican para la primera fase del sistema de reembolsos, que se limita a casos en los que los aranceles fueron estimados, pero no finalizados, o a aquellos dentro de los 80 días posteriores a recibir una liquidación final.

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Para recibir reembolsos, los importadores deben registrarse en el sistema de pago electrónico de la CBP. Al 14 de abril, 56 mil 497 importadores habían completado el registro y eran elegibles para reembolsos por un total de 127 mil millones de dólares, incluidos intereses, informó la agencia.

Meghann Supino, socia de Ice Miller, comentó que el bufete ha aconsejado a sus clientes colocar cuidadosamente en sus declaraciones todos los números de los formularios que se enviaron a la CBP para describir los bienes importados y su valor.

“Si hay una entrada en ese expediente que no califica, puede hacer que se rechace toda la entrada o que Aduanas rechace esa partida”, explicó Supino.

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Supino considera que el sistema será lento y que habrá que armarse de paciencia.

“Como cualquier programa electrónico en línea que se activa con mucho interés, supongo que habrá algunos contratiempos con el programa el lunes”, añadió Supino. “Así que seguimos pidiendo a todos que tengan paciencia, porque creemos que la paciencia dará frutos”.

Nghi Huynh, socio a cargo de precios de transferencia en la firma de contabilidad y consultoría Armanino, señaló que la mayoría de las empresas que soliciten reembolsos habrán importado una mezcla de artículos, y no todos calificarán de inmediato.

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