El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que, tras las intensas lluvias registradas la semana pasada en diversas regiones del país, 191 comunidades permanecen incomunicadas en cinco estados de la República: Hidalgo (111), Puebla (29), Querétaro (3), San Luis Potosí (2) y Veracruz (46).

Durante la presentación del informe de avances en la atención de daños carreteros, en la mañanera de este 15 de octubre en Palacio Nacional, Esteva Medina detalló que se han identificado 376 incidencias o interrupciones en caminos y carreteras federales, estatales y municipales. De estas, 161 ya fueron atendidas, 118 se encuentran en proceso, y en 25 puntos se logró restablecer el paso, aunque de manera provisional.

El funcionario federal indicó que 54 puentes presentan afectaciones, mientras que 681 maquinarias y 5 mil 417 trabajadores laboran en 141 frentes de trabajo distribuidos en las zonas más golpeadas por las precipitaciones.

El titular de la SICT precisó que se tienen contabilizados 111 municipios afectados, de los cuales 69 son considerados prioritarios por el nivel de daño y la cantidad de comunidades aisladas.

Hidalgo: 28 municipios afectados, 26 prioritarios y 111 localidades incomunicadas; Puebla: 23 municipios afectados, 17 prioritarios y 29 comunidades incomunicadas; Querétaro: 8 municipios afectados, 2 prioritarios y 3 localidades incomunicadas.

San Luis Potosí: 12 municipios afectados, 2 prioritarios y 2 comunidades incomunicadas y Veracruz: 40 municipios afectados, 22 prioritarios y 46 localidades incomunicadas.

En Hidalgo, se reportan 244 incidencias, de las cuales 114 caminos fueron reabiertos totalmente, 83 parcialmente y 47 permanecen interrumpidos.

En Puebla, Pahuatlán, se mantiene como el punto más crítico, donde maquinaria pesada llegó recientemente y se prevé reabrir el paso en un lapso de dos a tres días.

En el caso de Veracruz, Esteva Medina explicó que el puente de Tecomatlán continúa interrumpido, lo que mantiene aisladas a las comunidades de Ilamatlán y zonas aledañas.

“Ayer se hizo la evaluación de los puentes provisionales, los llamados ‘Baileys’. No es factible moverlos con helicópteros, por lo que ya se están consiguiendo tubos para hacer rellenos y con eso liberar la afectación en el puente Tecomatlán. Esperamos resolverlo en cinco o seis días”, indicó.

El secretario agregó que personal de la dependencia, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, se encuentra desplegado en los estados afectados, donde también se cuenta con el apoyo de empresas privadas y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

