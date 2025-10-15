Más Información

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este miércoles se prevé un ambiente templado a lo largo del día en la Ciudad de México, con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias ligeras aisladas en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

La dependencia capitalina pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones meteorológicas podrían variar durante la jornada.

La temperatura mínima registrada esta mañana fue de 12 grados Celsius, mientras que se espera que el termómetro alcance una máxima de 22°C en el transcurso del día.

