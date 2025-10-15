La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este miércoles se prevé un ambiente templado a lo largo del día en la Ciudad de México, con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias ligeras aisladas en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Lee también Conagua: Se trabaja en programa integral para desazolve de ríos; obras han permitido sortear la temporada de lluvias

La dependencia capitalina pidió a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que las condiciones meteorológicas podrían variar durante la jornada.

La temperatura mínima registrada esta mañana fue de 12 grados Celsius, mientras que se espera que el termómetro alcance una máxima de 22°C en el transcurso del día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL