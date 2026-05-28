El año pasado, NASCAR Cup salió por primera vez en su historia de Estados Unidos. El Autódromo Hermanos Rodríguez fue el escenario que marcó la visita del serial y el regreso de Daniel Suárez a casa, donde ganó en la categoría Xfinity.

El trabajo que ha realizado el mexicano en uno de los deportes más populares del otro lado de la frontera ha tenido tal eco que este viernes se estrenará un documental que relata cómo el regio vivió la competencia en su país.

“El mensaje más bonito que estoy tratando de mandar en este documental es que con trabajo, disciplina y perseverancia podemos alcanzar lo que nos pongamos en nuestras mentes. Cuando vine aquí a Estados Unidos, yo no hablaba el idioma, no tenía dinero, la estaba sufriendo.

“Tener éxito y regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez y ganar una de las categorías más importantes de NASCAR es un sueño hecho realidad. Poder ganar enfrente de todos ustedes. Entonces, creo que es importante que la gente vea este tipo de historias de éxito”.

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