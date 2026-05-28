“No, eso no cambia”, así de tajante fue Daniel Suárez al asegurar que, pese a que se convertirá en padre por primera vez, no tiene pensado ser menos agresivo o arriesgado en la pista.
En abril pasado, mediante sus redes sociales, el regiomontano anunció que esperaba, junto a su esposa Julia Piquet, a su primogénito.
Sin embargo, el piloto mexicano adelantó que cuando le toque estar detrás del volante, siempre se lanzará por todo o nada. Y es que desde su punto de vista, el día que comience a pensar en tener mayor cautela en este deporte, será mejor tomar la determinación de retirarse.
“No, eso no cambia. El día que yo decida hacer eso [ser menos arriesgado en las pistas], tengo que retirarme y hacer otra cosa, porque como piloto de carreras tú no piensas así. Es todo o nada. Eres un piloto de carreras, eres una persona que se avienta, que es agresiva, que tiene confianza y sinceramente, yo lo voy a decir, tener una familia, un bebé, niño o niña, lo que sea que Dios nos mande, me va a hacer más rápido adentro de la pista de carreras, van a ver”, señaló el volante regio, quien vive su primera temporada en NASCAR Cup con Spire Motorsport.
