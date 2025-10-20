Después de que el PAN determinó que —en su renovación como instituto político— ya no habría más coaliciones electorales con el PRI, diversos líderes del tricolor lamentaron la decisión blanquiazul, pero mandaron un mensaje a los panistas: “En 2027 debe haber alianzas estratégicas y temporales porque si la oposición va dividida, le facilitamos a Morena tener la mayoría en 2027, pero no va a quedar por el PRI”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria general del partido tricolor, Carolina Viggiano Austria, advirtió que la determinación de no renovar alianzas electorales entre tricolores y azules dividió a los panistas, pues hay quienes consideran que “solamente juntos podemos enfrentar a un régimen tan autoritario, con tanta concentración de poder y dispuesto a todo, como es el de Morena”.

La lideresa priista dijo que en los siguientes procesos electorales hay que reconsiderar las cosas.

Lee también PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

“Yo creo que lo que importa ahora es no flaquear, es sostenerse, porque es mucho más fácil para muchos doblegarse ante el poder. Batallas menos, tienes menos ataques, menos hate en las redes, incluso hasta privilegios puedes tener, es más fácil hacer eso que mantenerse y que resistir. Eso es una decisión valiente que cada uno tiene que hacer una introspección”, expresó.

La priista se dijo proaliancista, porque por encima de los interesas particulares y de grupo debe estar el interés de la nación y la defensa de la democracia.

“Yo sí creo en las coaliciones, creo que hay muchas cosas más arriba de los partidos, que es la democracia, que son las libertades, que es que sigamos teniendo una República, luchar por restablecer la división de poderes, restablecer la República, yo creo que eso está mucho más arriba que los intereses partidistas. Yo sí creo en eso”, señaló.

Lee también Alito Moreno felicita a Rodrigo Paz, ganador de elección presidencial en Bolivia; resalta "jornada democrática y en paz"

Al respecto, el coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, consideró que la decisión del PAN es respetable, pero puntualizó que él es un político aliancista, por lo que adelantó que aspira a una alianza en los comicios de 2027.

“En lo particular, yo soy aliancista, yo creo que las alianzas son importantes, alianzas estratégicas-temporales para enfrentar a un Estado y a un partido que tiene tintes dictatoriales, respeto mucho la posición de cada quien, aunque yo creo que son importantes las alianzas estratégicas y temporales.

El líder priista aclaró que dichas alianzas pueden ser “desde legislativas, hasta competitivas.

Lee también Gobierno de Morena, en “serios aprietos financieros”: Añorve; “buscan a toda costa sacar recursos”, acusa

“Yo estoy cierto que en 2027 las oposiciones harán alianzas estratégicas que pueden ser desde legislativas hasta competitivas, pasando por la defensa del voto. No necesariamente hay que ir juntos en una elección, pero puedes defenderla juntos, por eso yo digo, alianzas estratégicas-temporales, que pueden venir desde lo legislativo hasta lo competitivo, pasando por la defensa del voto, pero hoy lo importante es que la oposición se fortalezca, máxime cuando vemos un gobierno que es dictatorial. Todas las oposiciones son importantes para enfrentar los dictadores”, aseveró.

En su oportunidad, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, advirtió que si la oposición llega fragmentada a las elecciones intermedias de 2027, le facilitará las cosas a Morena: “Por supuesto que en el momento en que la oposición esté fragmentada, le damos muchas más posibilidades de triunfo a Morena. De aquí al 27 falta mucho, pero también te subrayo: si la oposición va dividida, le facilitamos a Morena tener la mayoría en el 27, pero no va a quedar por el PRI”.

Al preguntarle si le pedirían al PAN que reconsidere, respondió: “No le vamos a pedir nada. Cada quien es libre de tomar las decisiones que le convenga. Nosotros somos un gran partido político, que hemos demostrado nuestra fuerza política en las elecciones”

Lee también El PAN rompe con el PRI y deja a un lado alianza con MC

Añorve recordó que en Durango PRI y PAN ganaron en alianza, pero en Veracruz, donde Acción Nacional fue solo, “hasta MC le quitó votos”.

En tanto, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, aclaró que la definición del PAN ha sido “apostar electoralmente por nosotros mismos”, aunque no descartó la posibilidad de “alianzas futuras”.

“El PAN va a concentrarse en este tiempo al PAN, a abrir al PAN a que la ciudadanía, yo lo que te reitero es lo que dijo nuestro dirigente nacional, que al PAN no los definen ni sus alianzas pasadas ni presentes ni futuras, en este momento el PAN apuesta por sí mismo”, expresó.

Lee también Mercadotecnia no revertirá crisis interna del PAN, afirman especialistas

En el mismo sentido, la vicecoordinadora del PAN, Nohemí Luna, puntualizó que el relanzamiento “no se trata de desarticularnos con otros que creen lo mismo que nosotros”, sino de dejar claro que Acción Nacional tiene una agenda propia.

“Lo que dijo el presidente del PAN con mucha claridad, es que la apuesta debe ser por nosotros mismos, que no debemos depender de una alianza. Yo diría con mucha objetividad que no está diciendo un sí o un no a las alianzas, simplemente que la apuesta del partido debe ser la de un partido fuerte, la de un partido con cuadros competitivos, con un plan de propuestas en muchos ejes propios, y después analizar las coyunturas de acuerdo siempre a lo que sea mejor para México, pero sin que tengamos que depender de una alianza con otro partido político”, expuso.

Sobre la postura de una posible alianza entre el PAN y MC, Laura Ballesteros dijo que no ve nada nuevo en el relanzamiento del PAN, y auguró que sí habrá alianzas entre PRI y PAN en 2027.

Lee también PAN no dependerá de nadie, pero tampoco se peleará, afirma Jorge Romero

“Sólo veo un discurso, yo creo que van a buscar algunas alianzas regionales, no veo nada de nuevo en el relanzamiento del PAN, veo lo mismo de siempre con los mismos de siempre. Ojalá que les vaya bien”, declaró.

En lo que respecta al tema legislativo, los liderazgos de los tres partidos afirmaron que no existe alguna alianza de facto entre PRI, PAN y MC, pero todos aseguraron que irán en contra de reformas que consideren regresivas para el país, y a favor de las que beneficien a los mexicanos.

La coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, aseveró: “Movimiento Ciudadano nunca ha tenido una alianza porque nos hemos diferenciado de las otras fuerzas políticas por ser una alternativa que vota por lo que le hace bien a México, sin importar quien lo proponga”.