El gobierno de Morena está en serios aprietos financieros para hacer frente a los compromisos presupuestales del próximo año y ya no sabe de dónde sacar recursos creando nuevos impuestos disfrazados de apoyos sociales, denunció el senador .

Luego de reiterar que las y los priistas votaron a favor de los programas sociales, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado dijo que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados han asestado un duro golpe a los mexicanos al aprobar una serie de aumentos a diversos productos de alto consumo, que afectarán su economía. “Digamos las cosas como son, las y los priistas votamos a favor de los programas sociales”, subrayó.

Dijo que el gobierno de la autollamada cuarta transformación se encuentra desesperado y buscan a toda costa sacar recursos, aún en contra su promesa de campaña de no aumentar ni crear nuevos impuestos.

Reiteró que con los había planeación y rumbo claro, mientras que con los morenistas no hay visión de Estado y solo se conducen con ocurrencias e improvisaciones, al grado de que no cuentan con los recursos suficientes para el próximo año y por ello han creado nuevos esquemas impositivos con el falso argumento de la seguridad, prevención social y preservación de la salud.

Manuel Añorve lamentó que ante esta insostenible situación ha sido la propia presidenta de la República quien de nueva cuenta sale a dar la cara con el falso argumento de que los van encaminados a la prevención de la salud, cuando en realidad son claramente recaudatorios.

Añorve Baños pidió a las autoridades no engañar a la gente, “No se confundan y digamos las cosas como son: los aumentos a refrescos, cigarros, videojuegos, sorteos y actividades recreativas y turísticas son recaudatorios 100 por ciento, pues de acuerdo con cifras estimadas, se pretende que estos nuevos impuestos aporten más de 761 mil millones de pesos al fisco”, enfatizó.

