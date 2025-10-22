Culiacán.- Sobre la calle de Cerro Montelargo, en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, personas desconocidas vandalizaron e incendiaron una residencia, por lo que el fuego consumió un vehículo estacionado en la entrada y toda la planta baja, por lo que los bomberos tuvieron que intervenir para sofocar el fuego.

Las líneas de emergencia fueron alertadas de un nuevo incendio provocado en una residencia de dos pisos, la cual se ubica a lado de otro inmueble que sólo hace unos días fue siniestrado en forma similar por desconocidos.

Se conoce que varias personas armadas llegaron a la residencia a bordo de dos vehículos, uno de ellos Nissan, con el que derribaron el portón de entrada, por donde ingresaron para prenderle fuego y luego huir del lugar sin ser detenidos.

Los elementos del cuerpo de bomberos que fueron notificados del incendio, escoltados por elementos de seguridad, llegaron a la calle Cerro Montelargo, en el fraccionamiento Colinas de San Miguel y controlaron el fuego que consumió un vehículo y toda la primera planta.

Solo unos días antes, la residencia que se encuentra contigua fue incendiada en forma similar por desconocidos, los cuales no lograron ser detenidos por las fuerzas estatales y federales que fueron alertados sobre los hechos.

Hace seis días, en este mismo fraccionamiento, dos residencias fueron allanadas por personas desconocidas las cuales les prendieron fuego, por lo que los cuerpos de auxilio acudieron a controlar el fuego, el cual consumió muebles y vehículos.

afcl/LL