Recapturan en Cuba a "Brother Wang", tras fuga en CDMX; abastecía de fentanilo al cártel de Sinaloa y el CJNG

Piden aplazar audiencia de Abigael González "El Cuini" en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Monterrey. – Un incendio en un taller que almacenaba diésel dejó el saldo de 24 vehículos consumidos, ocho casas dañadas y más de 200 evacuados, en el municipio de .

El siniestro se reportó durante la noche del martes en el taller "Telles 5ta Rueda", ubicado en el cruce de las calles Francisco Morazán y Azucena, en la Colonia Zimix.

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, confirmó que el incendio ocurrió cuando empleados del taller estaban trasvasando diésel a un camión y la bomba registró un corto circuito.

El incendio se propagó en segundos y el fuego se derramó por las calles aledañas, consumiendo 24 automóviles que estaban estacionados y dañando a ocho viviendas.

Foto: Especial
Foto: Especial

En total, fueron 23 familias las afectadas.

Así mismo, autoridades confirmaron que en el siniestro una mujer resultó lesionada con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fue trasladada a un hospital de la localidad.

Al sitio arribaron brigadistas de Protección Civil del Estado, de Santa Catarina, Monterrey y San Pedro Garza García, así como el cuerpo de bomberos de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia recabó evidencias en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

