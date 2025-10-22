Monterrey. – Un incendio en un taller que almacenaba diésel dejó el saldo de 24 vehículos consumidos, ocho casas dañadas y más de 200 evacuados, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.

El siniestro se reportó durante la noche del martes en el taller "Telles 5ta Rueda", ubicado en el cruce de las calles Francisco Morazán y Azucena, en la Colonia Zimix.

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, confirmó que el incendio ocurrió cuando empleados del taller estaban trasvasando diésel a un camión y la bomba registró un corto circuito.

El incendio se propagó en segundos y el fuego se derramó por las calles aledañas, consumiendo 24 automóviles que estaban estacionados y dañando a ocho viviendas.

En total, fueron 23 familias las afectadas.

Así mismo, autoridades confirmaron que en el siniestro una mujer resultó lesionada con quemaduras de primer y segundo grado, por lo que fue trasladada a un hospital de la localidad.

Al sitio arribaron brigadistas de Protección Civil del Estado, de Santa Catarina, Monterrey y San Pedro Garza García, así como el cuerpo de bomberos de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia recabó evidencias en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

