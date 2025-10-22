Más Información

Los elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica () Olmeca detuvieron este miércoles a Iván García, exsecretario del , durante el gobierno de la morenista, Alma Rosa Espadas Hernández.

Lo anterior durante un operativo montado sobre el Boulevard Francisco Trujillo, y tras su captura el exfuncionario municipal fue trasladado a la Fiscalía General de la República ().

El exfuncionario habría sido arrestado por el delito de delincuencia organizada, por su participación en el Grupo criminal conocido como "La Barredora".

Cabe recordar que, "La Barredora", era liderada por el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano.

No obstante, hasta el momento, las autoridades estatales no han revelado mayores detalles del operativo, ni del proceso legal que se sigue contra el exfuncionario detenido.

