Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública, dio a conocer que en las últimas siete semanas no ha habido más casos de sarampión en la Ciudad de México, y adelantó que el 23 de noviembre se declarará el cierre del brote de sarampión.

Al comparecer ante legisladores del Congreso local, como parte de la Glosa del primer informe, la secretaria detalló que en la CDMX se registraron seis casos de sarampión.

“Tuvimos seis casos, en las últimas siete semanas no han habido nuevos casos y el 23 de noviembre se declarará el cierre del brote de sarampión, así que esperamos seguir así este mes”, dijo.

Indicó que ante el riesgo del brote de sarampión que se vivió este año en México, en la capital del país se implementó una vacunación emergente con más de 632 mil dosis aplicadas en toda la ciudad, además de las dosis aplicadas en aeropuertos terminales, para proteger al personal y viajeros, así como a personal de salud.

“Esta acción de vacunar, de aplicar 623 mil dosis refleja nuestra capacidad de respuesta oportuna y el compromiso que tenemos de mantener la Ciudad de México libre de sarampión”, dijo.

