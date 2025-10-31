Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Huracán "Melissa": Embajada de México en Jamaica regresa en vuelo a 20 mexicanos; "es por solidaridad", afirma

Huracán "Melissa": Embajada de México en Jamaica regresa en vuelo a 20 mexicanos; "es por solidaridad", afirma

Inauguran la exposición "La mujer en el México indígena"; España reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos

Inauguran la exposición "La mujer en el México indígena"; España reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública, dio a conocer que en las últimas siete semanas no ha habido más casos de en la , y adelantó que el 23 de noviembre se declarará el cierre del brote de sarampión.

Al comparecer ante legisladores del Congreso local, como parte de la Glosa del primer informe, la secretaria detalló que en la CDMX se registraron seis casos de sarampión.

“Tuvimos seis casos, en las últimas siete semanas no han habido nuevos casos y el 23 de noviembre se declarará el cierre del brote de sarampión, así que esperamos seguir así este mes”, dijo.

Lee también

Indicó que ante el riesgo del brote de sarampión que se vivió este año en México, en la capital del país se implementó una vacunación emergente con más de 632 mil dosis aplicadas en toda la ciudad, además de las dosis aplicadas en aeropuertos terminales, para proteger al personal y viajeros, así como a personal de salud.

“Esta acción de vacunar, de aplicar 623 mil dosis refleja nuestra capacidad de respuesta oportuna y el compromiso que tenemos de mantener la Ciudad de México libre de sarampión”, dijo.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]