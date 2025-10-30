Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Salud de Morelos confirmó tres casos importados de sarampión en una familia originaria de Jonacatepec, oriente del estado, que residió de enero a octubre en Michoacán, entidad con transmisión activa del virus. Las autoridades descartaron contagios autóctonos y afirmaron que el virus no circula en Morelos.

Los pacientes, de entre 1 y 26 años de edad, fueron detectados al regresar a la entidad, recibieron atención inmediata y se mantienen en aislamiento domiciliario, con evolución estable y sin requerir hospitalización.

Ante la detección, se activó el Equipo Estatal de Respuesta Rápida (ERRA) con brigadas de vigilancia epidemiológica, vacunación y laboratorio, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública, para contener cualquier posible propagación.

Lee también Localizan en Tamaulipas a ciudadano vietnamita reportado como desaparecido en Nuevo León

El cerco sanitario incluye búsqueda activa de casos, seguimiento de contactos, verificación de esquemas de vacunación y aplicación del biológico triple viral (SRP) en población susceptible.

Las autoridades llamaron a madres y padres a revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar los esquemas de vacunación de niñas, niños y adolescentes.

“El sarampión es altamente contagioso, pero completamente prevenible con vacuna”, subrayó la Secretaría de Salud, al exhortar a la población a acudir de inmediato a consulta ante síntomas como fiebre, tos, ojos irritados o erupciones en la piel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr