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Miami.- El fenómeno meteorológico de "El Niño" se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y un periodo "prolongado" de temperaturas por encima del promedio, informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.
La NOAA, con sede en Miami, emitió un aviso por la formación de "El Niño" al predecir que se intensificará de un nivel de moderado a fuerte en el otoño, debido a un 63% de probabilidad de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados Celsius (°C) sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico.
La oficina meteorológica declara la formación de "El Niño" cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0.5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".
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"El Niño" trae altas temperaturas y más tormentas en el Pacífico
"El Niño" es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento.
Para países en su zona de impacto, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará más tormentas en el sur del país norteamericano.
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Los vientos de "El Niño" también suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.
De hecho, la NOAA pronosticó en mayo 14 ciclones con nombre, incluyendo seis huracanes, para la actual temporada del Atlántico, por debajo del promedio histórico, mientras que en el Pacífico la actividad ciclónica será superior a la media, con entre 15 y 22 tormentas con nombre.
El organismo también avisó ahora de mayor riesgo de inundaciones por oleaje, en particular en la Costa Oeste de Estados Unidos, además de cambios en la migración de los peces y la formación de algas dañinas.
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La llegada de "El Niño" ocurre mientras Estados Unidos afronta esta semana la llegada temprana de la primera ola de calor del verano, con temperaturas por encima del promedio en la mayoría de los estados y que superarían los 37 grados centígrados (100 Fahrenheit), según previó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
La NOAA ya había previsto en marzo que la sequía que afecta a más de la mitad de Estados Unidos se extendería esta primavera, además de temperaturas por encima del promedio histórico en casi todo el territorio de abril a junio.
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