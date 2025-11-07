A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Un juez de control vinculó a proceso a Uriel Rivera Martínez, el sujeto que el martes 4 de noviembre acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en calles del Centro Histórico, sin embargo, la determinación del juzgador fue por la denuncia de otra mujer.

Tras una audiencia de aproximadamente hora y media de duración, el juez fijó la medida de prisión preventiva justificada y el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Rivera Martínez está acusado por el delito de abuso sexual, tras haber sido denunciado por una joven, que dijo haber sido víctima del imputado, en calles del Centro Histórico, el mismo día que hizo tocamientos a la Presidenta de la República sin su consentimiento.

Tras lo anterior, el imputado permanecerá en prisión en el Reclusorio Norte, a dónde fue trasladado el jueves 6 de noviembre.

