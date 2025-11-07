Más Información

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Embajada de Israel agradece a inteligencia de México por frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas, las novedades

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Un juez de control vinculó a proceso a , el sujeto que el martes 4 de noviembre acosó a la presidenta , en calles del Centro Histórico, sin embargo, la determinación del juzgador fue por la denuncia de otra mujer.

Tras una audiencia de aproximadamente hora y media de duración, el juez fijó la medida de y el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Rivera Martínez está acusado por el delito de abuso sexual, tras haber sido denunciado por una joven, que dijo haber sido víctima del imputado, en calles del Centro Histórico, el mismo día que hizo tocamientos a la Presidenta de la República sin su consentimiento.

Tras lo anterior, el imputado permanecerá en prisión en el Reclusorio Norte, a dónde fue trasladado el jueves 6 de noviembre.

