La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha del programa de “Autonomía económica de las mujeres” -con una inversión de 500 millones de pesos entre 2025 y 2026- para apoyar a las mujeres capitalinas en sus emprendimientos, ayudarlas a salir de ciclos de violencia y empoderlarlas.

En el Museo de la Ciudad de México, Brugada Molina explicó que este programa está basado principalmente “en la confianza” a las mujeres, de que cuentan con el talento y la capacidad de pasar del comercio “y la sobrevivencia” a convertirse en empresarias y líderes de su propio destino.

Este programa consiste en tres tipos de estímulo: el primero es el de “Capital Semilla”, que consiste en un apoyo único de 25 mil pesos que se entrega a través de Fondeso; el segundo se trata de microcréditos que van de 10 mil a 100 mil pesos, a los que pueden aplicar mujeres que tiene una microempresa para aumentar su rentabilidad.

El tercer tipo de estímulo se llama “Empresas sororas” y consiste en apoyos para empresas comprometidas con la inserción o reinserción laboral de mujeres que por distintas razones perdieron la posibilidad de tener un empleo.

Al encabezar la presentación del programa, la mandataria capitalina advirtió que de acuerdo con datos del Inegi, 42% de los hogares de la CDMX están encabezados por mujeres y 37% de las mujeres -es decir 1.8 millones- sufre pobreza de ingresos, es decir que son insuficientes para el bienestar de sus familias, aunado a que el sistema bancario muchas veces no permite que las mujeres tengan acceso a créditos.

“Este programa tiene el objetivo de empoderar a las mujeres para transformar su entorno, fortalecer su independencia y romper también ciclos de violencia y de desigualdad; cuando hablamos de desigualdad hay brechas muy importantes que tenemos que atender”, dijo.

