La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que en próximos días presentará un plan integral contra el abuso sexual en la Ciudad de México, en respuesta al llamado nacional contra este delito que lanzó a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum, tras el tocamiento del que fue víctima esta semana cuando transitaba por el Centro Histórico.

Brugada Molina adelantó que dicho plan será presentado en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre y como parte de los 16 días de activismo en la capital.

“Decimos con la misma fuerza: que ninguna mujer está sola en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México el abuso sexual ya es un delito en el Código Penal, no obstante, retomamos la convocatoria hecha a nivel nacional de construir un plan de la Ciudad de México, un plan integral contra el abuso sexual, que defina protocolos, comunicación inmediata y atención y judicialización de los hechos; y eso lo tendremos muy pronto para recibir el 25 de noviembre: Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer y parte de los 16 días de activismo para este tema”, dijo.

Al presentar el programa de “Autonomía económica de las mujeres” en el Museo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina reiteró su rechazo ante el abuso sexual del que fue víctima la Presidenta en días recientes.

“En la Ciudad de México no se tolera la violencia, ningún tipo de violencia contra las mujeres (...) ni en el espacio público, ni en el ámbito privado, ni en la vida política o institucional, nuevamente rechazamos con absoluta contundencia los hechos de abuso sexual ocurridos en contra de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.

Asimismo, afirmó que la Presidenta no está sola y externó su respaldo, solidaridad y respeto desde la ciudad.

