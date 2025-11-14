La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se otorgará una medalla de honor póstuma, a Alicia Matías Teodoro, la abuelita que falleció y protegió a su nieta durante la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en septiembre pasado.

Al entregar reconocimientos a personal por la ayuda que prestaron en el incidente de la pipa de gas y en inundaciones de Veracruz y en la capital, la mandataria capitalina señaló que se hará el reconocimiento una vez que regrese la nieta de Alicia, Jazlyn Azulet Carrillo Matías a casa después de su recuperación.

“Recordamos, la valentía de Alicia Matías Teodoro, quien con un amor inmenso y una gran valentía, protegió a su nieta, aún a costa de su propia vida. Su gesto es un símbolo de fuerza y humanidad, un testimonio de valor que permanecerá en nuestra memoria y en esta ciudad”, dijo.

“Esta ciudad entregará de manera póstuma una medalla de honor a la señora Alicia en reconocimiento a su valor extraordinario, a su coraje y a su ejemplo”. También dijo que se reunirá y reconocerá el esfuerzo de doctores y enfermeras que atendieron a las víctimas.

“Reiterar nuestro compromiso de la Ciudad de México de seguir trabajando todos los días hasta hasta que logremos reparación del daño por parte de los responsables”, agregó.

Durante el incidente de la pipa, en redes sociales se difundió la imagen de doña Alicia quien protegió a su nieta y mientras la cargaba en sus brazos fue auxiliada por un elemento de la Secretaría de Seguridad Cuidadana.

La explosión de la pipa ocurrió el pasado 10 de septiembre.

