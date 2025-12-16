La alcaldía Benito Juárez realizó una jornada de prevención del cáncer de mama, en la que se otorgaron 50 mastografías gratuitas a mujeres de entre 40 y 69 años de edad, como parte de las acciones enfocadas en la detección oportuna y el cuidado de la salud femenina.

El edil Luis Mendoza subrayó que la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama son fundamentales para cuidar la salud de las mujeres, reiterando que su administración continuará impulsando programas que acerquen servicios médicos y atención digna a la comunidad.

“Cuidar la salud de las mujeres es cuidar a las familias de Benito Juárez. Por eso seguimos impulsando acciones de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, acercando estudios gratuitos y atención digna, porque una detección a tiempo puede salvar vidas”, señaló.

A lo largo del año se realizaron tres jornadas de prevención, en las que en total se otorgaron 190 mastografías gratuitas, ampliando el acceso a estudios especializados y fortaleciendo las estrategias de prevención en la demarcación.

Eunice Aguirre, subdirectora de Atención a la Salud, resaltó la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama para proteger la salud de las mujeres. "Es importante, debido a que el cáncer de mama es uno de los cánceres más agresivos, y por ello debemos estar alerta. Les recordamos que la alcaldía está al pendiente de ustedes, de su salud y estamos dispuestos a ayudar”.

Rosa María Morales, beneficiaria de una mastografía, comentó que es de suma importancia contar con estas medidas preventivas, ya que además de cuidar la salud, representan un apoyo significativo para la economía familiar.

"Me gusta mucho que haya este tipo de programas porque hay veces que no podemos solventarlas y me parece muy acertado. Muchas gracias a todas las personas que están involucradas en esto, a la alcaldía y sobre todo al alcalde. Seguimos en la lucha, con la salud no se juega”, expuso.

