"La idea es reunirnos y ya luego venir terminando la cena", dijo uno de los integrantes de la familia Zepeda, quienes la tarde de este martes acudieron a ver los avances en el montaje del escenario, pantallas y luminarias en el Paseo de la Reforma para el evento de fin de año organizado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Hasta la tarde del martes 30 de diciembre, trabajadores realizaban pruebas de sonido e iluminación en la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Incluso el reloj para la cuenta regresiva de los últimos minutos del 2025 fue puesto a prueba.

Personas toman fotos a la prueba de luz y sonido del festejo de fin de año en Paseo de la Reforma (30/12/2025). Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

Familias asistieron a la zona para observar y planear su visita al que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó como la fiesta electrónica más grande del mundo.

"Estamos paseando y quisimos venir a ver, a ver si nos animamos y lo más seguro es que sí, el año pasado no vinimos pero vimos los videos y se veía muy bien", aseguró el padre de familia de los Zepeda.

Otros, como Alberto Gómez, repartidor en bici que tomaba fotos al escenario, adelantó que asistirá al festejo.

Familias se preparan para asistir al concierto de música electrónica en Paseo de la Reforma (30/12/2025). Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

"Me gustan varios de los artistas que invitaron y como yo trabajo por la zona todos los días, pues me voy a dar una vuelta, aunque seguro va estar lleno", mencionó Alberto.

Entre los asistentes al Paseo de la Reforma y la glorieta del Ángel de la Independencia, muchos aprovecharon para tomarse la foto durante las pruebas de sonido.

Adán Cruz grabó vídeos para mostrárselos a sus amigos y convencerlos de asistir a la fiesta del 31 de diciembre.

Continua la instalación del escenario para los festejos de fin de año en Paseo de la Reforma (30/12/2025). Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL

"Estos videos son para mis amigos, que no saben si venimos o no, y ya con esto a ver si se animan, la vez pasada de Polymarch se puso bueno".

La celebración de fin de año en Paseo de la Reforma comenzará a las 18 horas y contará con la participación de MGMT, Arca, Ramiro Puente, Vel, Jehnny Beth, 3BALLMTY, Mariana Bo y Kavinsky.

