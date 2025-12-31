La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a templado y cielo medio nublado para este miércoles 31 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

No se esperan lluvias en la CDMX y se prevé que haya viento del norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 35 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 20°C por la tarde y la mínima de 7°C en las primeras horas del día.

La madrugada del jueves 1 de enero de 2026 será de fría a muy fría, por lo que se recomienda a la población estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Hace unos días, la SGIRPC emitió un aviso especial sobre la temperatura para este fin de año en la CDMX y se prevé que el descenso térmico más significativo ocurra la madrugada de este 31 de diciembre, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Este miércoles se prevé ambiente cálido a templado y cielo medio #nublado. Sin #lluvias en la ciudad. La madrugada del jueves será de #fría a muy fría.



Este miércoles se prevé ambiente cálido a templado y cielo medio #nublado. Sin #lluvias en la ciudad. La madrugada del jueves será de #fría a muy fría.

