Decenas de familias recorrieron los pasillos del Mercado de San Juan para comprar quesos, pescado y carne para elaborar los platillos que degustarán en la cena de Año Nuevo.

Los compradores aseguraron que los precios subieron con respecto al año pasado, lo que los obligó a reducir la lista de artículos.

Érika explicó que su presupuesto fue de 2 mil 500 pesos, el año pasado gastó 2 mil pesos e, incluso, pudo adquirir más artículos.

Lee también: Habrá operativo para impedir ambulantaje en Paseo de la Reforma durante celebración de Año Nuevo, advierte César Cravioto

“Antes compraba jaiba, otras cosas y nada más me alcanzó para el camarón, el pescado y una cabecita de pescado”, comentó.

Teresa García acudió al mercado para conseguir un pavo, un lechón o un conejo para su cena de aproximadamente 20 personas.

“Entre todos nos cooperamos, a lo mejor para cocinar es de la misma manera, sí te cuesta trabajo porque el presupuesto ya no es el mismo que antes, pero como somos una familia grande, pues todos cooperamos”, dijo.

Lee también: CAMe llama a evitar la quema de pirotecnia y fogatas este Año Nuevo; contaminantes pueden ocasionar daños en la salud, recuerda

Señaló que el pavo de 10 kilos le costó mil 600 pesos y detalló que entre los condimentos y el relleno se gastaría entre 2 mil 500 y 2 mil 600 pesos.

“El año pasado, pon tú, que a lo mejor fueron unos 500 pesos menos lo que gasté”, refirió.

Érika Cortez, como cada año, visitó el Mercado de San Juan, desde Satélite, Estado de México, buscando carnes frías y quesos para preparar tablas en su cena de Año Nuevo; relató que su esposo y ella notaron un aumento en los precios.

Lee también: Año Nuevo será muy frío en la CDMX; activan triple alerta por bajas temperaturas para este 31 de diciembre

“Yo creo que 20% subió, sí se nota mucho y no es tan barato venir aquí, pero ahora menos”, subrayó.

Detalló que no es una opción para ella quitar artículos en sus compras, aunque sí elevará el presupuesto que tenía estimado. “Calculaba (gastar) arriba de mil 500 pesos y, bueno, ahora lo dudo”.

Eduardo Eligio trabaja en el mercado desde hace tres años vendiendo pavos, y asegura que esta es una de sus temporadas más altas.

Lee también: Realizan operativo para retirar pirotecnia de mercado Allende en Coyoacán; piden evitar la compra de los productos

“Es un buen momento para la compra ahora, las personas se están llevando un poco menos de lo normal, yo creo que todo subió”, dijo.

Eduardo ofrece el kilo de pavo en 250 pesos; dijo que las personas suelen llevarse arriba de cuatro kilos y calcula que el promedio de gasto para una cena es de 2 mil 500 pesos. “En Navidad, 24 y 25 es cuando las personas más se llevan, el 31 baja un poco”.

Beatriz Rivero vende embutidos, quesos, pastas y especies en un local desde hace 40 años, negocio que heredó de sus padres.

Lee también: Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

Explicó que los precios para las cenas de Navidad y Año Nuevo aumentaron en comparación con el año pasado y eso le ha afectado en sus ventas. “Todo sube, el año pasado y el antepasado recibía a muchísimas familias y ahora no”.

Subrayó que buscando en el mercado se pueden encontrar buenos precios con productos de calidad. “Algunos ofrecen descuentos, los productos tienen una calidad buena y si se busca, se encuentra”. Consideró que para una cena de Año Nuevo una familia puede gastar alrededor de 2 mil 500 pesos.