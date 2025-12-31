La fiesta siempre ha acompañado la llegada de un año nuevo, y en la Ciudad de México esta celebración se lleva a cabo desde antaño, cuando en majestuosos hoteles figuras del espectáculo encabezaron los shows que se organizaban para despedir al año viejo y recibir al año nuevo.

En diciembre de 1948, en el Salón Candiles, ubicado dentro del Hotel del Prado, un lujoso e importante recinto de la época, que se encontraba entonces en Avenida Juárez, frente a la Alameda Central, el cantante y actor Jorge Negrete encabezó una cena baile para darle la bienvenida al año 1949.

El evento se anunció en las páginas de EL UNIVERSAL:

"Esta noche gran cena-baile para despedir el año. Salón de los Candiles, reaparición en México y actuación especial de Jorge Negrete", se lee el promocional publicado el 31 de diciembre de aquel año.

Jorge Negrete amenizó la cena de Año Nuevo en el Hotel del Prado, en 1948. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Dicho evento, en el que el actor Tito Junco actuó como maestro de ceremonias, fue musicalizado con orquesta, y a los asistentes se les daban gorros, serpentinas, confetti, silbatos y chicharras.

El menú de la cena estuvo compuesto por platillos y bebidas de alta cocina, principalmente de influencia francesa, característicos de las celebraciones elegantes de entonces.

El menú iniciaba con foie gras, hígado graso de pato o ganso servido como entrada de lujo, seguido de un consommé “Royale”, un caldo claro de carne acompañado con pequeños cubos de flan de huevo. Como preparación de mariscos se incluía medallón de langostino, presentado en porción gruesa y decorativa.

Lee también: El canto a la Virgen de Guadalupe que salió mal en voz de Jorge Negrete y Pedro Infante

Entre los platillos fríos figuraba Parisien o salade russe, una ensalada al estilo europeo hecha con verduras y mayonesa. El plato fuerte era pavo relleno al horno, tradicional en celebraciones decembrinas, acompañado de chipolata “Del Prado”, una salchicha delgada de origen europeo preparada con la receta especial del hotel.

Para la parte dulce del menú se ofrecía mandarina glacé, fruta confitada en almíbar, seguida de frandisé, un postre fino de estilo francés, y moka, un postre o crema con sabor a café y chocolate.

En cuanto a las bebidas, la cena incluía un cocktail especial “1949”, vinos franceses como Graves Supérieur “Barton” y St. Émilion “Baron” 1943, además de champagne Bollinger y un brut de 1937 para el brindis. La velada cerraba con crema o cognac, servido como digestivo.

Menú de cena de Año Nuevo en el Hotel del Prado, 1948. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Jorge Negrete era una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del Cine Méxicano, una carta fuerte para engalanar una cena-baile de Año Nuevo, incluso, un año después, el 31 de diciembre de 1949, la película de Negrete, "La posesión", protagonizada por él y por Miroslava Stern, recibió 1950 en el entonces Cine Estadio, ubicado en la Avenida Yucatán número 160, en la Colonia Roma.

Lee también: Jorge Negrete y Pedro Infante: así fue cuando cantaron juntos por única vez en el centro histórico de la Ciudad de México

Se proyectó la película "La posesión", con Jorge Negrete y Miroslava, para recibir el año 1950. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Lee también: Así se celebraba antes el 15 de septiembre: con Pedro Infante, Jorge Negrete y el Himno Nacional en cines y teatros

Un año nuevo con las curvas y el violín de Olga Breeskin

En 1980, en el Hotel Continental, ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, la vedette Olga Breeskin engalanó una cena show de fin de año para recibir el año 1981, y lo hizo con su exitoso espectáculo en el que no sólo lucía su belleza, también deleitaba a los asistentes con la música de su violín.

Olga tocaba el violín en vivo con elementos teatrales y de revista, a diferencia de otras vedettes, Breeskin tocaba el violín como parte principal del acto, su habilidad musical venía de estudios formales, lo que hacía que sus presentaciones tuvieran un nivel técnico alto.

Los shows de Olga Breeskin en el Hotel Continental fueron todo un acontecimiento de la época. La vedette se presentó para recibir el año nuevo 1981. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

"Olga Olga y más Olga en su cena show de fin de año. En el Belvedere y El Corregidor festéjelo con el espectáculo de súper Olga Breeskin", se lee en el anuncio publicado en EL UNIVERSAL, donde aparece la figura escultural de Breeskin, hoy de 76 años y enfocada al Cristianismo.

Lee también: Olga Breeskin: de las noches de cabaret a la vida cristiana y a "Aventurera"

Olga Breeskin fascinó con su cuerpo y fue "una mujer sin escrúpulos"

Sus shows estaban dirigidos principalmente a personas adultas, en contextos nocturnos y teatrales donde utilizaba trajes muy elaborados y brillantes; su presencia escénica elegante, sofisticada y carismática, fueron un sello característico de sus actuaciones fieles a la tradición del teatro de revista, muy popular en México en los años 70 y 80.

El Hotel Continental fue un ícono de lujo en la década de 1980, conocido por su centro nocturno "Belvedere" y el show de Olga Breeskin, el lugar fue famoso por hospedar a Marilyn Monroe en 1962, fue demolido en 1986 tras sufrir sufrió graves daños en el sismo de 1985.

rad