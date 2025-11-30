Cuando Jorge Negrete y Pedro Infante cantaron juntos en un escenario, nadie se imaginaba que esa sería la única ocasión en la que dos astros de la Época de Oro del cine mexicano unirían sus voces en un recinto histórico y en vivo, era 1952, un año antes de la muerte del Charro Cantor, como si el destino hubiera querido que el cantante, una de las máximas voces de la música mexicana, cerrara su vida con broche de oro.

Negrete nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, y aunque en un principio no estaba en sus planes actuar ni cantar con mariachi, el destino y su talento lo llevaron a convertirse en un máximo exponente de este género musical que encarnó en varias películas con las que abarrotó las grandes salas de cine, aunque si de alborotos hablamos, está el que causó junto con su colega Pedro Infante por su aparición conjunta en el Teatro Lírico.

Fueron semanas de mucho éxito para Jorge Negrete y Pedro Infante, pues no solo tuvieron una temporada en el Lírico, sino que protagonizaron magistralmente “Dos tipos de cuidado”, la única película en la que actuaron juntos y que por supuesto fue un éxito en taquilla.

Pedro Infante y Jorge Negrete en "Dos tipos de cuidado". Foto: IMDb.

El 19 de agosto de 1952, EL UNIVERSAL informó que el Teatro Lírico, ubicado en la calle de República de Cuba 46, a unos 220 metros del Zócalo del centro histórico del entonces Distrito Federal, buscaba juntar por primera vez a Jorge Negrete y Pedro Infante con el afán de mejorar sus finanzas.

"El Teatro Lírico está en tratos para presentar a Jorge Negrete y Pedro Infante cantando a dúo ante la necesidad que la empresa se ha creado de tener espectáculos de fuerza", se lee en una pequeña nota publicada en este diario; días antes se había asegurado que ese encuentro sería prácticamente imposible.

"En el mundo farandulero se dice que no hay tal encuentro entre Jorge Negrete y Pedro Infante porque al segundo ya le ‘exprimieron todo el jugo’ sus empresarios teatrales y que en caso de subir ambos a escena si va gente a verlo será por el charro cantor que hace mucho no se le ve en ningún teatro".

Días antes, el 13 de agosto de 1952 comenzaron las grabaciones en los estudios Churubusco de las escenas interiores de “Dos tipos de cuidado”, dirigida por Ismael Rodríguez, en la que también participaron Yolanda Varela, Carmelita González, Carlos Orellana, José Elías Moreno, Queta Lavat y Mimí Derba.

Jorge Negrete y Pedro Infante protagonizaron la película "Dos tipos de cuidado", estrenada con éxito en 1953.

El 26 de septiembre de 1952, este diario adelantó que la nueva temporada en el Teatro Lírico la encabezaría Jorge Negrete y Pedro Infante, quienes estarían acompañados de 100 “mujeres bonitas”, por lo que el recinto lanzó la convocatoria para las amantes del teatro.

"Ya dimos principio a la organización de la nueva temporada con Jorge Negrete, Pedro Infante y 100 mujeres bonitas. Si se siente bonita con cuerpo hermoso y le gusta el teatro, solicite con la empresa Raúl Zavala ingresar al teatro, él ayudará con mucho gusto", se lee en el promocional que despedía a la temporada en turno encabezada por la cubana Rosita Quintana, la orquesta Lecuona Cuban Boys y King!, el gorila que canta.

Jorge Negrete y Pedro Infante protagonizaron una temporada en el Teatro Lírico en 1952, donde se presentaron juntos cantando sus respectivos éxitos musicales. Fototeca EL UNIVERSAL.

Jorge Negrete y Pedro Infante en una presentación histórica

El debut de Jorge Negrete y Pedro Infante en el Teatro Lírico fue multitudinario y exitoso, las crónicas de la época cuentan que las calles aledañas al recinto, en pleno centro histórico de la capital, estaban abarrotadas, y la noticia del 7 de noviembre de 1952 relató lo irreal que fue ver a dos astros del cine y de la música mexicana juntos en el escenario por primera vez.

“El Teatro Lírico abrió nuevamente sus puertas y su sala ha estado llena como en sus mejores días porque la combinación de Jorge Negrete y Pedro Infante es una novedad irresistible para el público amante del espectáculo de revistas”.

Al inicio del show, Jorge Negrete aparecía vistiendo un elegante frac, considerado el traje más formal en la etiqueta masculina, utilizado tradicionalmente para eventos nocturnos de máxima gala.

Después, el Charro Cantor portaba con elegancia el traje de charro, momento en el que comenzaba un divertido mano a mano con su colega Pedro Infante, quien siempre le habló de usted a Jorge, reflejo de la admiración y respeto que sentía por él.

Jorge Negrete y Pedro Infante en el Teatro Lírico, un recinto histórico construido en la calle del Águila, hoy Calle de República de Cuba en la Ciudad de México.

“Jorge Negrete aparece vistiendo frac primero y después de charro siendo esta segunda ocasión cuando se entabla una simpática competencia de canciones entre los dos famosos artistas”.

Jorge Negrete fue un artista talentoso y elegante, ya sea con frac o con traje de charro, con ambos atuendos se presentó en el Lírico junto a Pedro Infante. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Aunque en ese momento no se dimensionaba que lo ocurrido en el Lírico entre Negrete e Infante sería irrepetible, se sabía que ese momento sería muy difícil de superar.

“Los empresarios del Teatro Lírico son hombres audaces, de esos que acostumbran poner todos los huevos en una canasta ofreciéndole al público combinaciones como esa de Pedro Infante y Jorge Negrete que con toda seguridad es difícil superar”, detalló la pequeña nota publicada en este diario que dio seguimiento a las presentaciones de Negrete e Infante.

Niños gratis los domingos y autógrafos para los peques fueron ganchos publicitarios para que el público siguiera asistiendo al Lírico, donde la relación entre Jorge y Pedro cada vez fue mejor, a Negrete se le pegó algo de la gracia natural de Infante, y a Infante algo de la formalidad de Negrete para trabajar.

Jorge Negrete y Pedro Infante eran una garantía de éxito en taquilla, los cines armaban programas dobles con películas de ambos. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

"En el Teatro Lírico continúa el duelo entre Jorge Negrete y Pedro Infante. Las armas del primero son su magnífica y bien librada voz y su interpretación artística, las del segundo son su simpatía enorme y su psicología del público. Sin embargo hemos venido observando que uno y otro se están metiendo poco a poco en el terreno del contrario y mientras Jorge crece en simpatía Pedro crece en voz y seriedad artística", se lee en una nota del 17 de diciembre de 1952.

Un año después, el 5 de diciembre de 1953, Jorge Negrete y Pedro Infante volverían a estar juntos, pero ya no sobre un escenario o filmando una película, la sorpresiva muerte de “El Charro Cantor” en Los Ángeles convocó a actores y cantantes de la época para despedirlo en su México lindo y querido, entre ellos, y en primera fila, a Pedro Infante.

