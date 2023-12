Jorge Negrete y Gloria Marín se amaron intensamente en el cine y en la vida real, el galán de la Época de Oro le dedicó a Gloria las más bellas serenatas y protagonizó con ella los besos más apasionados y dulces a lo largo de 11 películas y durante la década en la que vivieron juntos.

No había ninguna otra pareja que gustara más en la pantalla grande, Jorge y Gloria eran una conjugación perfecta, provocaban los suspiros del público cada vez que en una escena cruzaban miradas, se acercaban o juntaban sus labios en medio de poéticas frases del “Charro Cantor”.

En el cine, Jorge y Gloria saborearon la miel del amor que en varias ocasiones los llevó al altar; les tocó padecer los celos, llorar la separación y luchar para estar juntos, siempre juntos dentro y fuera de la pantalla grande.

Esta pareja fuera de serie representó durante 10 años, un exitoso gancho en la taquilla, presenciar la evidente química entre ellos era un verdadero deleite para los amantes del amor.

Se enciende la llama del amor

En “¡Ay Jalisco, no te rajes!” , Jorge Negrete y Gloria Marín reciben la ayuda de un pequeño cupido, una niña llamada “Chachita” interpretada por la actriz Evita Muñoz . En la cinta, estrenada en el Cine Olimpia en noviembre de 1941, Jorge y Gloria intercambian, por primera vez en el cine, palabras de amor.

“Si quieres a una mujer, dícelo con la mirada, que si ella está enamorada comprenderá tu querer”, le canta Salvador, encarnado por Negrete, a Carmela, estelarizada por Marín. En una escena de la película, la actriz recibe una doble serenata en la que por supuesto, “El Charro Cantor” resulta vencedor.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Toros y romance

La única película en la que Jorge Negrete aparece sin bigote fue en “Seda, sangre y sol” , en ella, Jorge y Gloria personifican a dos toreros que viven un romance en el marco de la Fiesta Brava. En el póster publicado en las páginas de El Universal se lee: “Todo el esplendor de la fiesta brava, y toda la nobleza de la mujer mexicana, glorificados en la pantalla”. Aunque esta cinta no fue tan exitosa como otras que estelarizaron juntos, los pósters de la época agradecían al público por haber roto los récords establecidos en lugares como el Cine Olimpia.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Siempre, un gran amor

“Historia de un gran amor”

, la tercera película protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín, se estrenó en el ahora extinto Palacio Chino el 15 de septiembre de 1942, bajo la dirección de Julio Bracho . En esta película de época de casi tres horas de duración, también participó Sara García, Domingo Soler, Andrés Soler y Julio Villareal. En el póster de la época, se anunciaba que en la noche de estreno, Jorge Negrete cantaría el Himno Nacional, como parte de la función especial del Grito de Independencia.

“¿Qué puedo hacer? ¿Dejar de quererla de golpe, después de amarla toda la vida?”, es una de las frases dichas por Negrete en la película de época basada en la novela “El niño de la bola”, del escritor español Pedro Antonio de Alarcón.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Guapo o feo, yo te quiero igual

El galán del cine mexicano fue capaz de lucir una joroba y un rostro nada agraciado en la cinta de mayo de 1943 llamada “El jorobado” , en la que cortejó nuevamente a Gloria Marín en un filme de espadachines que transcurrió en la Francia del siglo XVII.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Amor más allá de la muerte

Tal vez sea en “Carta de amor” , donde Jorge y Gloria se vean más enamorados que nunca, en esta película de 1943, surge un amor a primera vista entre Marta y Alfredo (Gloria y Jorge), quienes luchan por estar juntos en medio de la intervención francesa en México.

En el filme, Marín hace de todo para estar con Negrete, lo esconde en su recámara, se escapa de su casa sin importarle que estaba comprometida con otro, hasta que finalmente une su vida a la de Jorge en matrimonio.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

El trágico final, vuelve a esta una historia de auténtico amor, pues los protagonistas se juran amor más allá de la muerte.

“Y ahora un beso, el último de esta vida y el primero de la otra, allá estaré esperándote”, exclama Marta antes de su último suspiro, mientras Alfredo llora desconsoladamente.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Te amo con todo e hijo

En la comedia ranchera “¡Hasta que perdió Jalisco!” , Jorge Negrete logró conquistar el amor de Gloria Marín a pesar de que su personaje llamado Jorge Torres, era aparentemente un papá soltero, situación que a Alicia, (Gloria Marín), le impedía vivir abiertamente ese cariño.

Este filme dirigido por Fernando de Fuentes , Negrete lo dedicó especialmente a los niños, sus pequeños fans. “Una comedia con muchas advertencias para los hombres parranderos, que entusiasma a los niños y que hace reflexionar a las mujeres”, se lee en el póster en el que también aparece “El Chicote”, el inseparable amigo del “Charro Cantor”.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

¿Siempre juntos?

En “Canaima” , dirigida y adaptada por Juan Bustillo Oro , Jorge Negrete interpreta la vida de Marcos Vargas, un hacendado venezolano que busca llevar progreso a la selva. Marín comparte protagónico con Rosario Granados. Cómo olvidar la escena en la que Jorge, a la luz de las velas, le canta a Gloria “Maigualida”.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Amor de otros tiempos

Jorge Negrete y Gloria Marín llevaron su romance a varias películas de época, como fue el caso de “En tiempos de la Inquisición” , cinta dirigida por Juan Bustillo Oro en la que los diálogos están escritos en español antiguo de carpa. La historia del siglo XVI muestra el terror que fue la guerra entre religiones.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Corazón revolucionario

En 1948, en el Cine Orfeón, se estrenó “Si Adelita se fuera con otro” , una historia de amor enmarcada en la época de la Revolución, en el póster así se promocionaba: “¡Un apasionado romance vivido al calor de las hazañas de Pancho Villa!... ¡Llamaradas de amor en la hoguera de la Revolución!... ¡Horas de amargura y de gloria! ¡Jornada de muerte y de esperanza!”.

Bajo la dirección de Chano Ureta , en la cinta se escucharon canciones revolucionarias como “La Adelita”, “La valentina”, “La cucaracha” y “El desterrado”, en la voz de Negrete, del que entonces era reconocido como portador de la voz más bella y varonil de México.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

El ocaso de un amor

“Siempre tuya”

fue la penúltima película protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín. En este filme de Emilio Fernández , la pareja batalla con los problemas propios de un matrimonio en el que la pobreza y la opulencia hacen tambalear la relación, que ya para 1952 vivía el ocaso fuera de la pantalla.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

“Un gallo en corral ajeno”

marca el final de la dupla exitosa y romántica que fue Jorge y Gloria; en esta última película, Marín interpreta a una exigente escultura que adopta a un ladrón callejero interpretado por Jorge, de quien termina perdidamente enamorada.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

En mayo de 1952, Jorge Negrete habló con El Universal sobre su divorcio de Gloria Marín , el cantante reconoció que las ocupaciones de ambos los fueron alejando, tanto que el amor nacido diez años atrás, se había enfriado.

“Es cierto lo de mi divorcio y ojalá que esto sea como una nube de verano que pase pronto, a fin de que un día no lejano, vuelvan las cosas como ayer, sobre todo mi deseo de que así sea está justificado tanto por la admiración que siempre tuve por Gloria, como por el inmenso cariño que siento por nuestra hijita cuya tutela quedará a cargo de mi exesposa”, expresó Jorge sobre la actriz y la niña que adoptaron y a quien llamaron Gloria.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

En aquella declaración, Negrete reconoció que ya no compartían tiempo juntos, no hacían vida social y por ello surgió una barrera que propició el final de su matrimonio; ya sólo quedaba rescatar la amistad.

“Los imperativos del trabajo abrumador, los cargos sindicales, los viajes, etcétera, me fueron separando de mi esposa a la que casi no veía, con la que no hacía vida social, y cuando no era yo el culpable, ella tenía también sus compromisos como artista y siempre había entre los dos una barrera que nos fue enfriando hasta que resolvimos, antes de perder la amistad para siempre, romper nuestro vínculo matrimonial y seguir siendo amigos”, dijo.

Jorge Negrete y Gloria Marín, la historia de un gran amor

Negrete explicó entonces que Gloria, con quien se había casado una década atrás en Montevideo, seguiría viviendo en la casa que compartieron, ubicada en la zona residencial de las Lomas de Chapultepec.

En aquella entrevista, se relata que Negrete intentó disimular lo difícil que estaba siendo para él la ruptura con Gloria, quien para muchos fue el amor de su vida.

“Mientras la vida resuelva en definitiva nuestra mutua situación, me parece que esta separación no es definitiva… siento como si estuviera en uno de tantos viajes que he hecho sin que ella me hubiera acompañado”, expresó Negrete.

Tras el rompimiento, ambos rehicieron sus vidas, Jorge se casó con María Félix y Gloria con el actor Abel Salazar ; ni fuera ni dentro del cine se ha vuelto a repetir la mágica dupla Negrete-Marín, ninguna otra pareja ha protagonizado a la par, una intensa historia de amor en la vida real y detrás de la pantalla a través de 11 películas.

