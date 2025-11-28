En el marco de los eventos Mujeres del Maíz, la exsenadora y activista Jesusa Rodríguez Ramírez subrayó que dedicar el primer año de gobierno a las mujeres indígenas constituye “un acto de justicia histórica”, al reconocer el racismo, el clasismo y la discriminación que este sector ha padecido por siglos por su origen y por hablar una lengua materna.

Rodríguez reivindicó la figura de Malintzin como una mujer estratégica, inteligente y políglota que ha sido “la intérprete más malinterpretada de la historia”.

Recordó que llegó a hablar cinco idiomas y que utilizó su dominio lingüístico para liberarse de la esclavitud y ganar respeto en su tiempo.

Lee también El musical “Malinche” en México: así se vivió la función exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL

Activista Jesusa Rodríguez reivindica figura de Malintzin desde Palacio Nacional en la conferencia de Claudia Sheinbaum (28/11/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Malintzin fue calumniada y tachada de traidora por la misoginia y el racismo imperante en los siglos XIX y XX”, dijo. Por ello, destacó que Mujeres del Maíz busca desmontar los mitos y falsedades construidos alrededor de su figura: “No es heroína ni traidora, es una mujer que rompió patrones y abrió un espacio antes cerrado para las mujeres”.

La activista celebró que el gobierno mexicano haya pedido disculpas a las mujeres indígenas por haberlas discriminado y obligado a callar su lengua materna, lo cual, dijo, “engrandece y dignifica al Estado mexicano”.

Malintzin se ha convertido en una inspiración: artista otomí

Durante la conferencia matutina, la promotora y artista otomí Marisela González González ofreció un mensaje emotivo en su lengua originaria antes de señalar que este proyecto representa un acto de orgullo y reivindicación:

Lee también Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

“Todo esto ha sido dedicado a la mujer indígena y estamos muy satisfechas y orgullosas, porque con la Presidenta llegamos todas y también llegamos las mujeres indígenas”, afirmó.

González destacó que la figura de Malintzin se ha convertido en una inspiración para las mujeres que enfrentan violencias en un mundo adverso.

“La reivindicación de una mujer indígena llegó a liberarse de la esclavitud. Malintzin se convierte en inspiración para todas las mujeres que hoy sufren violencia… Con su ingenio y valentía consiguió rescatarse a sí misma. Malinci, las mujeres indígenas te saludamos desde nuestros corazones”, expresó.

Agregó que desde los pueblos originarios “nos convertimos ahora en la voz de nuestros hermanos, una voz que nunca más permitiremos que sea apagada”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr