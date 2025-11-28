Más Información

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Al expresar que “nosotros estamos en contra de cualquier forma de discriminación”, la presidenta apostó por la reivindicación de figuras como , hija de Moctezuma, y las mujeres indígenas.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de noviembre en , Sheinbaum Pardo expresó que “las mujeres indígenas son la raíz de México”.

“Una forma de discriminación es el machismo. Las mujeres indígenas son quizá las más discriminadas (...). México no sería lo que es si no fuera por los , pero en particular por las mujeres de los pueblos originarios que han construido lo que llamamos México hay muchas mujeres indígenas que hay que reivindicar de las civilizaciones de antes y de ahora”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Acusó que la discriminación viene desde la Colonia y que hay sectores de la población de México que siguen con esta forma contra las mujeres indígenas.

Reiteró que "La Malinche" ha sido vista históricamente como “la traidora”.

La Mañanera del Pueblo del 29 de noviembre del 2025. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

