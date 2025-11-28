Más Información

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

La presidenta anunció un nuevo paseo de seis mujeres ancestras sobre la avenida , que dará continuidad al Paseo de las Mujeres Heroínas que se hizo cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que encargó este proyecto a José Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, en reconocimiento a las .

Suárez del Real explicó que las estatuas serán colocadas a la altura del Circuito Interior hacia la entrada a Chapultepec, frente al Museo de Antropología: “Se están en proceso de prácticamente iniciar la fundición, y si todo nos va muy bien, y así tiene que salir, a más tardar el 27 de diciembre estará continuando el Paseo de las Heroínas”.

El también historiador detalló que estas nuevas figuras estarán viendo hacia la banqueta y no hacia el carril de circulación de Paseo de la Reforma, “a efecto de que las personas puedan disfrutar mucho más tranquilamente la presencia de las ancestras”.

“En un lugar único, en frente al cerro de Chapultepec, el lugar en donde se encuentra, según los mexicas, la entrada al submundo”, dijo.

Las figuras que serán colocadas son: La Reina Roja; Tecuichpo, la hija mayor de Moctezuma; la Mujer 6 Mono, la guerrera mixteca; “la pequeña señora Flor”; La Malinche; y Eréndira, defensora del pueblo purépecha.

