Bajo Tellaeche, CIDE dio 42% de plazas docentes a la burocracia

Perfiles militares y políticos se mantienen en INM

Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México: NYT; planta de Lake City, el nexo más crítico

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Bad Bunny no cobrará por el medio tiempo, pero lidera la operación más rentable de la música global

En la bodega, 96.8% de mercancía pirata decomisada

Gobierno liberará más moscas para contener al barrenador

Un nuevo hogar para monos araña

Juanita Guerra justifica salón de belleza en el Senado; servicio le ayuda a concentrarse en trabajo legislativo, dice

Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina municipal; regidora lo señala de proteger al narco

La política del silencio, por Martín Solares

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

Una persona murió y al menos 13 resultaron heridas este sábado cuando una atracción de un se desplomó en el norte de . Entre los afectados hubo visitantes y personal que se encontraba en el lugar al momento del incidente, según informaron las autoridades.

El trágico hecho se produjo alrededor de las 18.15, cuando la estructura comenzó a inclinarse de forma repentina en el medio de una ronda de pasajeros que disfrutaban de la . En ese contexto, un agente de policía que intentaba asistir a otras personas fue golpeado, por una parte, del mecanismo y perdió la vida, según indicó el medio Times of India.

Los heridos fueron derivados de urgencia a hospitales cercanos y algunos continúan bajo tratamiento. Las autoridades adelantaron que iniciarán acciones legales contra el responsable de la atracción y abrirán una para establecer las causas del incidente.

Testigos señalaron que, tras advertir la caída, testigos y agentes de seguridad se acercaron de inmediato para retirar a quienes habían quedado atrapados y facilitar el traslado de los lesionados.

Luego del episodio, el ministro en jefe de la India, Nayab Singh Saini, expresó condolencias a los familiares de la y comunicó que ordenó garantizar atención médica rápida a los afectados.

El derrumbe ocurrió poco después de otro incidente dentro del mismo predio, donde una puerta de acceso cedió y provocó heridas a un hombre y a un niño, de acuerdo con lo informado por el Times of India.

Otra tragedia en India: abren investigación por suicidio de tres hermanas

Hace algunos días, las autoridades indias abrieron una investigación sobre el de tres hermanas, adictas a la cultura coreana, después de que sus padres les confiscaran los teléfonos móviles.

Estas muertes, ocurridas en Ghaziabad, en la periferia de , reavivan la preocupación por las consecuencias de la dependencia a las pantallas de muchos adolescentes indios.

Las tres hermanas, de 12, 14 y 16 años, se arrojaron el miércoles por la mañana desde el balcón de su departamento, situado en el noveno piso de un edificio, informó la policía en un comunicado.

Medios locales informaron que llevaban varios años sin escolarizar y pasaban la mayor parte de su tiempo con el .

Su padre les había confiscado recientemente los teléfonos y les había prohibido ver dramas coreanos o jugar a juegos en línea, afirmó The Indian Express.

“Estaban bajo la influencia de los K-dramas. Habían dejado la escuela y pasaban todo su tiempo viendo dramas coreanos en su teléfono móvil”, declaró al diario indio Alok Priyadarshi, un agente de policía.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

