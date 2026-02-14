Más Información

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Jóvenes, principales víctimas de la narcoguerra en Sinaloa; acumula 2 mil 915 desaparecidos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

México ya no es neutral con Cuba, asegura Ricardo Pascoe Pierce, exembajador en La Habana

Luisa Alcalde defiende a Ramírez Cuevas tras acusaciones de Julio Scherer; "son ataques contra Morena", sostiene

Pemex regresa al mercado para pagar deuda; emite 31 mil 500 mdp

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Por contingencia, suspenden evento de sonideros "De Iztapalapa con amor"; iba a celebrarse este 14 de febrero

Atacan a balazos bar en Angelópolis, Puebla; hay tres muertos y cinco heridos

Las autoridades iraníes trasladaron sin previo aviso a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a una prisión en el norte del país, en medio de crecientes preocupaciones por su salud, informó este sábado su marido.

Mohammadi fue arrestada el 12 de diciembre en Mashhad (este) después de criticar a las autoridades clericales en una ceremonia fúnebre por un abogado.

El Comité Nobel Noruego dijo esta semana que está "profundamente consternado" por las noticias que denuncian "maltrato físico y malos tratos continuos que ponen en peligro la vida" de Mohammadi tanto durante su arresto como en detención.

Desde su arresto Mohammadi ha estado recluida en Mashhad, en el centro de detención del Ministerio de Inteligencia, y solo se le han permitido dos llamadas: a un hermano en Irán y a su abogado iraní.

Pero ahora ha sido trasladada repentinamente a la prisión de Zanyán, en el norte del país, afirmó su esposo Taghi Rahmani, residente en París.

"Se hizo sin informar a su familia ni a su abogado", dijo en X. Según el esposo el objetivo es "exiliar y desplazar a Narges".

El 7 de diciembre la condenaron a otros seis años de prisión por atentar contra la seguridad nacional y otro año y medio por "propaganda" contra el sistema islámico de Irán.

Mohammadi inició una huelga de hambre el 2 de febrero para protestar contra las condiciones de su encarcelamiento y la imposibilidad de hacer llamadas telefónicas a abogados y familiares, pero al cabo de una semana la interrumpió.

Su fundación afirma que su estado físico es "profundamente alarmante" y que fue trasladada a un hospital en Mashhad pero la llevaron de vuelta a prisión "antes de completar su tratamiento".

Mohammadi fue arrestada antes de que estallaran protestas en todo el país que fueron reprimidas duramente por el régimen con un saldo de miles de muertos según varias oenegés.

La activista de 53 años ha sido encarcelada en repetidas ocasiones por su campaña contra el uso de la pena de muerte en Irán y el código de vestimenta obligatorio para las mujeres.

