La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este sábado continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ya que no hay mejora en las condiciones de la calidad del aire.

Señaló que las medidas de restricción vehicular tienen el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes.

Detalló que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que derivado de la revisión del pronóstico meteorológico y de calidad del aire, se observa que el sistema de alta presión mantendrá todavía una influencia en el centro del país, persistiendo la estabilidad atmosférica con intensidad moderada a fuerte, asociada a una masa de aire con bajo contenido de humedad y cielo despejado. Además, el viento será débil y se estiman temperaturas máximas alrededor de los 28 grados Celsius.

La combinación de estos elementos meteorológicos y la poca ventilación atmosférica, favorecerá la formación y acumulación del ozono, por lo que se estima que para hoy la calidad del aire será de Mala a Muy Mala.

La segunda contingencia en su fase 1 por Ozono de este año inició el pasado jueves 12 de febrero a las 16: 00 horas.

¿Qué autos no circulan este sábado?

Por la fase 1 de la contingencia ambiental por Ozono que decretó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

También las medidas de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

afcl