La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que para este sábado 14 de febrero se tiene prevista una concentración de la Red Mujeres Violeta en la Antimonumenta ¡Ni una más! En la colonia Centro, a las 10 horas. Exigen justicia para una mujer desaparecida el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez, siendo encontrada muerta una semana después.

El Frente Antiimperialista Mexicano se manifestará a las 11 horas en el auditorio "Fausto Vega", en la colonia Escuadrón 201, van a constituir formalmente el Frente Antiimperialista Mexicano.

Integrantes del grupo Hijas de la Cannabis se manifestarán a las 12 horas en la Plaza Tlaxcoaque. Realizarán un evento político-cultural "Ritual Amor Profano" orientado a la promoción y el fortalecimiento de espacios seguros para consumidoras de cannabis.

La Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí" se concentrará en el Zócalo a las 11 horas, realizarán una campaña de acopio en solidaridad con el pueblo de Cuba.

Lee también Clara Brugada invita este 14 de febrero al Jardín del Amor en el Zócalo; habrá mariachis, flores, proyecciones cine y más

Integrantes de la Organización Comunista Revolucionaria se reunirán a las 11 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Piden la reducción de la jornada laboral.

La Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte se manifestará a las 12 horas en el Jardín de Libros " San Fernando", en la colonia Centro. Realizarán la Jornada Cultural Contra la Violencia en el Noviazgo.

Trabajadoras y trabajadores de la Cineteca Nacional protestarán a las 13 horas en la sucursal Xoco. Exigen la asignación de contratos por periodos de uno a tres años.

Integrantes del grupo We the Free Universidades realizarán un evento en la explanada del Palacio de Bellas Artes, a las 16 horas. Buscan la concientización sobre especismo "Reto de 3 Minutos", para visibilizar la discriminación basada en la especie.

Lee también Detienen a 9 personas por daños a estación de policía durante manifestación; siete son integrantes de la comunidad LGBTTIQ+

Integrantes de la Comuna 420 se manifestarán frente al Museo de la Ciudad de México a las 13 horas. Realizarán el evento político cultural "San Valentín Roots".

Ciudadanos iraníes en la Ciudad de México se manifestarán a las 15 horas en el Zócalo capitalino, para exigir que la comunidad internacional tome medidas urgentes prácticas en apoyo del pueblo iraní.

El grupo Anonymous for the Voiceless México realizará un acto en la calle de Madero, en el Centro Histórico a las 18 horas, para promover un cambio de hábitos, impulsando la adopción del veganismo.

Integrantes de Siembra Cultura realizarán un evento a lo largo del día con motivo del Día del Amor y la Amistad, en la Plaza de la Lectura José Saramago, en la colonia Cuauhtémoc.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl