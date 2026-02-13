Más Información

Liberan a dueño de crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; es una burla que juez haya fallado a su favor, reclaman familias de víctimas

Liberan a dueño de crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; es una burla que juez haya fallado a su favor, reclaman familias de víctimas

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

Marx Arriaga acusa de corrupta a la SEP tras destitución; fue por no modificar libros de texto, señala

México brilla en la Copa del Mundo de Natación Artística; conquista un oro y dos platas

México brilla en la Copa del Mundo de Natación Artística; conquista un oro y dos platas

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

Agreden a alcaldesa Alessandra Rojo y personal de la Cuauhtémoc; señala a gente de Diana Barrios

En el marco del Día del Amor y la Amistad, a partir de este 14 de febrero, el Zócalo de la CDMX será sede del , donde habrá proyecciones de cine, flores, mariachi, entre otras actividades para el disfrute de los capitalinos.

La jefa de Gobierno, , invitó a las parejas, familias, amigas, amigos, y hasta a los animales de compañía, a disfrutar de este espacio que estará abierto al público del sábado 14 al domingo 22 de febrero.

Lee también:

En conferencia de prensa, la mandataria precisó que los domingos 15 y 22 de febrero, entre las 16:00 y las 18:00 horas, habrá grupos musicales, tríos y mariachis, que estarán recorriendo el jardín para armonizar con música.

Como parte de estas actividades, durante siete días, habrá ciclo de cine al aire libre, en el que se proyectarán distintas películas para todo público; se proyectarán los días domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, a las 18:30 horas.

Además, dijo, el , en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se llevará a cabo el primer festival “Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas” de la CDMX, organizado por la Secretaría de Pueblos Indígenas, en un horario de las 12:00 del día a 20:30 horas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]