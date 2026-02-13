En el marco del Día del Amor y la Amistad, a partir de este 14 de febrero, el Zócalo de la CDMX será sede del “Jardín del Buen Amor”, donde habrá proyecciones de cine, flores, mariachi, entre otras actividades para el disfrute de los capitalinos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las parejas, familias, amigas, amigos, y hasta a los animales de compañía, a disfrutar de este espacio que estará abierto al público del sábado 14 al domingo 22 de febrero.

Lee también: Hallan el cuerpo de una mujer, con signos de violencia, en el Cine Ópera de la CDMX; autoridades aún no la identifican

En conferencia de prensa, la mandataria precisó que los domingos 15 y 22 de febrero, entre las 16:00 y las 18:00 horas, habrá grupos musicales, tríos y mariachis, que estarán recorriendo el jardín para armonizar con música.

Como parte de estas actividades, durante siete días, habrá ciclo de cine al aire libre, en el que se proyectarán distintas películas para todo público; se proyectarán los días domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, a las 18:30 horas.

Además, dijo, el sábado 21 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se llevará a cabo el primer festival “Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas” de la CDMX, organizado por la Secretaría de Pueblos Indígenas, en un horario de las 12:00 del día a 20:30 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc